Vítkovičtí tlačili marně. Liberecký Kváča inkasoval jen po mýlce

Máma doma určitě šílí, říkal Bitten po prvním gólu V 21 letech je ofenzivní oporou prvoligové Poruby, ve 36 zápasech nasbíral 36 bodů za 16 branek a deset asistencí. Ovšem Kanaďan Sam Bitten už sbírá zkušenosti také v extralize - ve Vítkovicích odehrál čtyři zápasy a ve čtvrtek v duelu proti Liberci se dočkal prvního gólu. „Za ten první gól jsem šťastný. Bohužel jsme ale prohráli,“ litoval po porážce 1:4. Samuel Bitten z Vítkovic ohrožuje libereckého brankáře Petra Kváču. Ten gól byl ale poněkud zvláštní, že? Gólman přestal hrát.

Jo, bylo to docela bizarní. Ale bráchovi vždycky říkám, že jakýkoliv gól je gól. Brankář Kváča říkal, že slyšel písknutí, proto nehrál. Kdežto vy jste šel důsledně za pukem.

Neslyšel jsem nic. Bylo to zmatené, ale hraje se do píšťalky. Liberec si pak vyžádal trenérskou výzvu. Nebál jste se, že o ten gól přijdete?

Když si tu výzvu vzali, byl jsem nervózní. A jsem opravdu moc šťastný, že to vyšlo. Kluci mi pak dovezli puk, kterým jsem ten první extraligový gól dal. Jaký dojem na vás udělala česká extraliga?

Je to jiný hokej než v Porubě. Ale jsem rád za tu příležitost se rozvíjet a zlepšovat. Přece jen je to moje první profi sezona a přechod do Vítkovic mi pomáhá. Sleduje vaše výkony rodina? Sledují to na Twitteru, ozvou se později, posun je šest hodin. Budou rádi, budou skákat. Máma z toho doma určitě šílí.