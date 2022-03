Ještě máme čtyři zápasy, doufá liberecký kapitán v posun tabulkou

Hokejisty Liberce čekají dva domácí zápasy během tří dnů. Ve středu nastoupí proti Třinci, v pátek hostí Kometu Brno. S ohledem na blížící se start vyřazovacích bojů to pro Bílé Tygry budou velice důležité bitvy. Čtyři kola před koncem základní části se ještě chtějí pokusit zabojovat o vedoucí čtyřku, tedy o přímý postup do play off.