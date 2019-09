Kralovali jsme, jásají v brněnské Kometě po skalpu Sparty

Uteklo teprve 31 sekund, když se puk od brusle Petra Holíka odrazil mezi betony sparťanského brankáře Sedláčka. „Byl to pro nás velký doping,“ usmíval se spokojeně trenér Petr Fiala, jehož tým nakonec přemohl Spartu 2:0.

Kometa srazila Spartu, v derby slaví Hradec. Kladno má první bod Všechny zápasy 4. kola extraligy

Kometa nejenže v zatím stále mladé sezoně poprvé brala všechny body, ale hlavně předvedla svůj zdaleka nejpůsobivější výkon. „Kluci odvedli přesně tu práci, jakou jsme si řekli. Plnili jsme plán ne na sto, ale troufnu si říct na 120 procent,“ rozplýval se brněnský brankář Karel Vejmelka.

„Rychlý gól nám dal vítr do plachet a díky tomu jsme víceméně kralovali zápasu. Drželi jsme tempo a všechno se odvíjelo podle našich představ. Celý zápas jsme drželi Spartu na uzdě.“

Vejmelka v tomto ohledu nijak nepřeháněl, Sparta s nadupanou ofenzivou se těžko probíjela do šancí. „Je třeba poděkovat mužstvu za velice koncentrovaný výkon. Co se týče hry v obraně a nasazení, klobouk dolů,“ prohlásil Fiala, který ocenil i svého neprůstřelného gólmana: „Karel měl jisté zákroky, nevypadávaly z něj kotouče.“

Jak pevná je modrobílá hráz, ukázala nejlépe druhá třetina. Pražané v ní hráli hned čtyři přesilovky, ale nevyužili žádnou. Kometa ostatně v této sezoně neinkasovala v oslabení ani jednou. „To je příjemná zpráva. Oslabení trénujeme, víme, že je to jedna z klíčových věcí zápasů,“ poznamenal Vejmelka. „Je to vždycky o tom, abychom drželi pospolu, protože jedinec nic neudělá. Musíme hrát jako tým.“

V tomhle ohledu zatím mohou být Brňané spokojení. Díky svému zodpovědnému a kompaktnímu projevu ve dvou domácích zápasech zdolali Třinec a Spartu, tedy dva hlavní extraligové favority. „Přesvědčili jsme se, že i s takovými týmy můžeme nejen držet krok, ale přehrávat je,“ těší Vejmelku.

Co zatím modrobílé brzdí, je slabá produktivita. V neděli se kromě Holíka prosadil už jen z dorážky Jan Hruška, celkově má Kometa na kontě pouze sedm zásahů. „Přitom na tréninku mi to kluci vždycky bagují do prázdné,“ líčí Vejmelka.

„S klidem na hokejkách přijdou i hezké akce a góly,“ věří kouč Fiala. „Ještě tam není to, co hráči umí. Ale dnes se počítá vítězství, zvlášť se Spartou.“

Navíc v duelu, který prolínaly ódy na kapitána Čermáka, jenž po utkání v civilu vedl tradiční děkovačku. A jehož dvanáctka byla navždy vyřazena z čísel Komety.

„Leoš si ten ceremoniál rozhodně zasloužil, klobouk dolů před jeho kariérou. Jsme všichni rádi, že jsme u toho mohli být a jeho dres vyvěsili před našima očima,“ sdělil Vejmelka. „Chtěli jsme mu dát poděkování za to, co odvedl pro celou Kometu, a získat tři body pro něj.“