Brankářský vytrvalec. Vejmelka odmítl Nashville a živí šanci v Kometě

Přesto se Vejmelka, draftovaný do NHL v roce 2015 Nashvillem, rozhodl v létě nevyužít poslední příležitosti vybojovat si smlouvu v zámoří, oproti loňským rokům už ani neodjel na kemp do Ameriky a pokusil se znovu prorazit v Brně.

Vejmelkova čísla 5. sezonu načíná Karel Vejmelka v Brně. Přišel na konci roku 2015 z Pardubic. 28 zápasů začínal v brance v minulé sezoně. Za tři předchozí ročníky to bylo 36 utkání. 6 dalších brankářů si zachytalo za Kometu od té doby, co Vejmelka do Brna přestoupil.

„Byla tam možnost buď podepsat smlouvu, nebo na mě Nashville ztratí práva. Tím, že jsme se nedomluvili, na mě Nashville práva už nemá. Jsem v Kometě a jsem rád, že jsem zůstal. Větší perspektivu vidím tady, než jsem viděl tam,“ vyložil Vejmelka v neděli večer po extraligové šichtě proti Třinci, v níž ze sebe vyždímal všechno od začátku až do rozhodujících nájezdů, ve kterých pomohl svému celku k výhře 2:1.

Byl to druhý zápas Komety v nové sezoně, v němž Vejmelka obsadil místo v brance. Zaslouženě, protože v přípravě byl lepší než jeho konkurenti. Přesto i lehce překvapivě; poprvé za dobu, co je v klubu Marek Čiliak, zahajuje sezonu někdo jiný než hvězdný Slovák.

„Markovi nebylo potřeba to obšírně vysvětlovat. Doufám, že kolegovi bude přát, aby mu to šlo, a že v případě, že se jejich role otočí, to bude stejně. Konkurence je jenom ku prospěchu věci. Zkrátka začíná Karel a s Třincem potvrdil formu, s jakou se potkal v přípravě,“ řekl brněnský trenér Petr Fiala.

Ještě před začátkem extraligy vysvětloval svoji strategii s nasazováním gólmanů tak, že chce, aby byli oba v zápasovém zápřahu. „Aby to nevypadalo tak, že jeden chytá a druhý mu jenom drží palce zpoza mantinelu,“ pravil. S tím, že dokud se vybrané jedničce bude dařit, není důvod do sestavy sahat a zkoušet něco jiného.

Jinými slovy: je to na Vejmelkovi.

Nezměnil nic. Kromě Nashvillu

V každé z minulých sezon odchytal Vejmelka vedle zápasů v Kometě také vždy nejméně deset zápasů v první lize za Třebíč. Přestože je pořád mladým brankářem - je mu teprve 23 let - už toho má za sebou víc než dost. Do Brna už přicházel se zkušenostmi z play off, které nasbíral v Pardubicích.

Průběžně se diskutovalo: jak dlouho vydrží dělat v Kometě náhradníka? „Dvojek“ Vejmelkových kvalit není v soutěži moc. Navíc brněnský klub v létě hlasitě oznamoval návrat Lukáše Klimeše, loni nejlepšího brankáře druhé nejvyšší soutěže.

Karel Vejmelka v utkání proti Litvínovu.

„Nevěděl jsem, jaké konkrétně bude v Brně obsazení brankoviště, když jsem se rozhodoval, jestli odejít, nebo ne. Nakonec okolnosti byly takové, že výhodnější pro mě bylo zůstat,“ podotkl. Nezastírá, že rozhodování, zda šanci na zaháčkování v NHL vzít, nebo pustit, bylo složité. „Ale nedělal bych z toho už vědu, prostě jsem tam nešel. Doufám, že to nebyla poslední šance a že nějaká přijde v budoucnu,“ tvrdí.

Místo spekulování se raději zakousl do přípravy. „Nic jsem v ní neměnil. Jel jsem podle svého zajetého návyku,“ řekl.

Kromě cesty do Ameriky, jak už bylo řečeno.

Rád by si zachytal i v play off

Nejzajímavější ze všech „brněnských“ sezon byla pro Vejmelku ta minulá. Pomohl ji Kometě překlenout jako most jistoty v dobách, kdy se z branky náhle poroučel Marek Langhamer, i tehdy, kdy se nechytil jeho nástupce Libor Kašík a čekalo se na Čiliakův návrat ze Slovanu.

Vejmelka nastoupil k 28 zápasům (do tří dalších pak střídal) a k tomu si přidal ještě 10 startů za Třebíč. Na její soupisce je i letos, ale s tím, že se tam v dohledné době objeví, se zřejmě moc nedá počítat.

„Letos vyšlo všechno perfektně, zápasy se mi dařily a kluci přede mnou hráli dobře. Bez toho bych já nic nezmohl, to je potřeba říct. Sedlo si to,“ ohlíží se Vejmelka za cestou, která ho dovedla do současné pozice.

Pokorně mluví o tom, že by si přál zachytat si i v play off, což se mu v Kometě při vynikajících Čiliakových výkonech dosud nepovedlo.

Vyřazovací část je ještě daleko, ale kdyby Vejmelka nedostal příležitost v úvodu sezony, dalo by se pochopit, kdyby už byl zklamaný. „Což o to, já jsem byl zklamaný vždycky, když to na začátku sezony nevyšlo,“ přiznává 23letý borec otevřeně. „Snažil jsem se dělat pro to maximum, i když podmínky vedle Marka (Čiliaka) jsem měl těžké. Letos se to podařilo, jsem za to moc rád a snažím se šance využít,“ bilancuje.