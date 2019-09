Plekancův vynález na buly teď pomáhá Kometě

Když video na pohled nenápadné mašinky vrhající puky umístil Tomáš Plekanec na svůj Instagram, způsobilo pořádný poprask. „Ptá se na to celá republika,“ prohodil jeho brněnský spoluhráč Jakub Lev. „Co vím, tak si to Pleky přivezl z Montrealu. Nikdo jiný u nás to nemá.“

Řeč je o speciálním trenažeru na buly. Stroji, jehož funkcí je vhazování kotoučů mezi dva nastoupené hokejisty. „Člověk tak nepotřebuje někoho třetího, kdo pořád sbírá puky. Takhle se dá buly trénovat ve větším objemu, místo dvaceti nebo třiceti si jich může hráč vyzkoušet třeba sto,“ přibližuje Plekanec, který je jedním z vynálezců této technologické vychytávky.

Sestavit si ji nechal ještě v kanadském Montrealu, kde strávil většinu své bohaté kariéry. „S jedním trenérem jsme přemýšleli, jak jednodušeji trénovat buly. Ten trenér měl známého, který vyrábí takové věci, takže jsme to dali dohromady. Nezkoumal jsem, jestli někde existuje něco podobného,“ líčí Plekanec.

Tomáš Plekanec v dresu Komety Brno.

Jeho nápad nyní s gustem využívají hráči Komety, v níž útočník s tisícovkou startů v NHL otevřel sezonu. „Ten stroj je úplně fantastický,“ rozplývá se Lev. „Puk letí pokaždé stejně jako od čárových rozhodčích, kteří to mají naházené, zatímco trenéři to nemají úplně v ruce. Člověk tak ví, co čekat, a připraví se na to.“

Přístroj, který by si laik mohl splést třeba s vysavačem, obstarává samozřejmě pouze technickou podporu. Na grify, jak buly zvládnout, musí hokejisté přijít sami.

I v tomto ohledu hraje důležitou roli Plekanec, který křížil hokejky s těmi nejlepšími na světě. „Když mi například jde z buly jen z jedné strany a ze druhé na něj nemám recept, tak mi Pleky poradí, jak bych na to mohl jít. Můžu to zkusit ze shora, zespoda, bokem, větší silou. Snažím se z toho něco vzít,“ popisuje Lev.

Univerzální rada na buly však podle něj neexistuje. „Vždycky záleží, kdo na vás jde, kde se buly odehrává, jaké je postavení hráčů. Všechny tyhle faktory musíte vnímat,“ sděluje Lev, který rovněž studuje styly protivníků. „V základní části se dívám při zápase, v play off už se připravuju dopředu.“

Tréninkový zlepšovák využívají v Brně už od začátku přípravy. Kdy se jeho přínos projeví i na extraligovém ledě? „Nechte se překvapit,“ usmívá se Lev. „Je to spíš o detailech, které můžeme pilovat. Důležité to může být třeba v play off, ale taky nám to nemusí sednout. Záleží hlavně na píli každého hráče.“

Ani Plekanec svůj vlastní prototyp nechce přeceňovat. „Nedělal bych z toho velkou vědu. Samozřejmě je výhoda, že to člověk může trénovat víc, ale pořád je to souboj dvou hráčů o puk. Nefunguje to tak, že automaticky budete vyhrávat sto procent buly.“

I s úspěšností 55 procent však Kometě po dvou úvodních kolech patří v extralize lichotivá třetí pozice.

Hůř je na tom s přesilovkami a produktivitou obecně. „Snažíme se zjednodušit hru a sypat to na bránu. Víme, že nás nakopnou takové ty špinavé góly - dorážky nebo teče. Pak můžou přijít nádherné góly, které Brno vždycky dávalo,“ hlásí Lev, jehož tým v pátek nastoupí v Mladé Boleslavi a v neděli od 17 hodin přivítá pražskou Spartu.