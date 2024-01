Vítězný leden dovedl Kometu k elitní čtyřce. Plánuje se další posílení?

„Pro mě osobně to cíl je, ale liga je vyrovnaná, musíme makat dál a snažit se pořád bodovat. Ať má tým nejen výsledky, ale i tvář,“ řekl již před několika dny kapitán brněnského souboru Martin Zaťovič.

Aktuálně je parta kolem něho v tabulce šestá, pět bodů za čtvrtým Litvínovem. Ve čtvrtek se s ním utká na jeho ledě.

Že svoji tvář má, ukázala Kometa během víkendových zápasů například tím, že je oba otočila z nepříznivého stavu k výhře. V pátek to dokázala s Hradcem Králové z 0:2 na 3:2 v prodloužení, v neděli s Karlovými Vary prohrávala 0:1 hned od druhé minuty a nakonec je porazila bez problémů vysoko 5:1.

„Svědčí to o naší síle. Doma máme skvělé fanoušky, kteří nás hnali pořád dopředu, i když výsledek zpočátku nebyl pro nás optimální. My jsme pořád věřili a věděli, že to zvládneme a vyhrajeme,“ hodnotil sílu brněnského týmu jeho útočník Tomáš Vincour.

Kometě momentálně šlape téměř všechno. Z marodky se vrátil brankář Dominik Furch, odchytal dva zápasy a v neděli místo něho dostal opět příležitost skvělý junior Jan Kavan.

„Je pěkné mít brankářskou dvojici, se kterou se cítíš dobře, když jdeš do utkání,“ vyzdvihl Jaroslav Modrý, kouč Komety.

Mužstvu pod jeho vedením funguje i disciplína. I takový prchlivec jako Kristián Pospíšil, nejtrestanější muž týmu, se v pátek ovládl, když se s ním chtěl pobít hradecký silák Patrik Marcel. „Nešlo o to, že bych se bál poprat. Moje zápěstí jsou ale vzácná. Chci si je šetřit a dávat s jejich pomocí góly,“ vzkázal mu Pospíšil. Navrch k odmítnutí rvačky přidal Hradci na cestu gól a asistenci.

Novou tváří v brněnském dresu je kanadský obránce Greg Moro, což před lednovým koncem přestupů nemusí být vše. Skloňuje se možnost příchodu útočníka Martina Frka do Brna. Kometa ho chtěla už loni v létě a server EP Transfers přišel se spekulací výměny Steva Mosese z Brna do Pardubic za jiného forvarda – Roberta Říčku.

Pravděpodobnější ale údajně je Říčkův přesun z Dynama do Komety po sezoně. Radost může mít Modrý i z úspěšného návratu Vincoura z marodky. Včera dal Karlovým Varům pěkný a důležitý gól na 1:1.

Ideálně mu mezi kruhy přihrál nový spoluhráč, junior Jan Ekrt.

„V juniorce hraje výborně a s námi taky. Poslední dny jsme chodili na trénink dřív a střelbu ze slotu jsme trénovali spolu, tak to v něm něco asi zanechalo,“ usmíval se Vincour, též spokojený s formou, jakou Kometa má. „Kluci hrají fantasticky, jedou na vlně. Jsem rád, že jsem se k nim mohl připojit,“ přikývl.