Někdy to bylo až trapné, uznal karlovarský Eismann po dvou prohrách

„My jsme existovali na ledě pouze v první třetině, kdy jsme byli konkurenceschopným týmem. Na začátku druhé třetiny udělal Havlín nesmyslný faul a Kometa v přesilovce vstřelila vítěznou branku. Od té chvíle byl na ledě jen domácí tým,“ posteskl si po utkání Václav Eismann, karlovarský asistent trenéra.

Energie prohrála podruhé za sebou a v tabulce je stále desátá, Kometa na domácím ledě vyhrála pošesté v řadě. Brňané tak ve vyrovnaném středu tabulky na čtvrté místo, znamenající přímý postup do čtvrtfinále play off, ztrácejí pět bodů.

Hosté vstoupili do utkání velmi aktivně a už ve druhé minutě využili slabší koncentrace Brňanů k vedoucímu gólu. Kofroň dostal na hranici levého kruhu až moc prostoru a nedal šanci Kavanovi, který v nedělním utkání dostal přednost před Furchem. Vzápětí mohl Rachůnek zvýšit vedení, ale mladý brněnský gólman mu šanci chytil.

Kometa se do útočného a nátlakového módu dostávala pozvolna, v 9. minutě trefil Flek tyčku a o minutu později se prosadil navrátilec do sestavy Vincour.

Po vyrovnání se ofenzivní snahy vyrovnaly, hosté trefili dvakrát tyč po střelách Černocha a Redlicha, na druhé straně Cingel neproměnil sólo nájezd na Frodla.

Hned na začátku druhé třetiny využilo Brno přesilovou hru. Tradičně rychlou a nápaditou kombinaci zakončil tvrdou střelou Cingel a poslal svůj tým do vedení. Domácí získali kontrolu nad hrou, šance Kosa a Fleka ještě zůstaly neproměněny, až se prosadil ve 32. minutě Moses, který si po individuální akci položil Frodla a zavěsil pod břevno.

Energie potřebovala ve třetí třetině přidat na ofenzivě, ale místo toho otevřela okénka v obraně. Ve 43. minutě nechali Karlovarští příliš mnoho prostoru před Frodlem pro Kollára a ten toho využil ke čtvrté brance Komety.

Tříbrankový rozdíl byl při daném rozložení sil pro hosty už těžko řešitelný, Kometa k tomu přispěla aktivní obranou, hosty k ničemu nepustila a své zasloužené vítězství korunovala čtyři vteřiny před koncem z hole kapitána Zaťoviče.

„Mrzí mě dvě věci. Jednak to, jak jsme se prezentovali našim fanouškům tady v hale a u televize, a také to, jak naši hráči nechali vykoupat Dominika Frodla, který nám přinesl v sezoně hodně bodů. Byl to prostě nepovedený zápas, někdy až trapný z naší strany,“ doplnil Václav Eismann.