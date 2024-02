Karlovarský Černoch: Předkolo si chceme uhrát proti Pardubicím a Spartě

Poslední odehraný duel doma proti Českým Budějovicím mohl přinést jistotu, klid do závěrečných tří duelů. Jenže zase nula. Podeváté Energie neskórovala a před duely s nejlepšími dvěma týmy extraligy má k dobru na třináctou Boleslav sedm bodů. Závěrečné kolo hraje na ledě Kladna.

„Nechceme jet k poslednímu zápasu s tím, že musíme. Chceme si body uhrát už proti Pardubicím či Spartě,“ burcuje kapitán Jiří Černoch.

V jeho tváři je snad nejlépe vidět, jak ho týmový propad v sezoně trápí. Vnímá zodpovědnost. Mluví tiše. Sám se od září bodově souží. „Je to zvláštní sezona,“ povídá. Energie ještě nemá dohráno. Stůj co stůj chce do předkola. Odsun na předposlední místo nesmí nechat vplout do hlav. Psychicky nejnáročnější trojboj startuje. Na jejím konci má být aspoň 12. místo a pak zkusit šokovat.

Jiří Černoch (vlevo) z Karlových Varů se zbavil Roka Macuha z Olomouce.

Těžko se kouše další porážka s Českými Budějovicemi?

Nevím, jak zápas hodnotit. Zase jsme nedali gól, bez nich se vyhrávat nedá. Dostali jsme dvě branky v oslabení a sami jsme v přesilovce žádný nedali.

Byl duel s Motorem vnímán jako klíčový?

Samozřejmě, chtěli jsme vyhrát. Věděli jsme, že teď párkrát prohráli. Furt ale bojují o čtyřku, taky chtěli vyhrát za každou cenu.

Rozhodly speciální týmy?

Rozhodně! Jeden gól jsme dostali ve třech, kdy jsme udělali dva fauly krátce po sobě. Pak hrajeme v šesti, zase nás potrestají. Takové zápasy rozhodují speciální situace, přesilové hry. My gól nedali, oni dali dva a vyhráli.

Promítají se do přesilovek i všechny ty porážky?

Jasně, že je to těžké. Prostě máme šňůru proher a bojujeme o play off, které nemáme jisté. Rádi bychom si pomohli přesilovkami. Proti Třinci jsme dvě využili a hned jsme s tak silným soupeřem dokázali hrát vyrovnaně. Jakmile dneska nemáte silné přesilovky, těžko se získávají body.

Nejsou už v hlavách obavy z pádu na třinácté místo?

Samozřejmě je to nepříjemné, ale celá ta sezona je nějakým způsobem zvláštní. Zatím se nám moc nedaří. My ale máme stále svůj výsledek ve svých rukách. Když to řeknu s nadsázkou, do předkola můžeme jít v roli totálního outsidera a nebudeme mít co ztratit. Podle mého hrajeme lépe se silnými soupeři. Když půjdeme na pátý tým základní části, soupeř bude pod tlakem. Samozřejmě na nic nekašleme, nekoukáme tolik dopředu.

Je bilance vzájemných duelů s Dynamem a Spartou povzbuzením do těch dvou zápasů?

Náš cíl je předkolo, zajistit si ho co nejdřív. I proto, abychom měli nějaký klid a pohodu. Nechceme jet na Kladno a nedej bůh to nemít ve svých rukách. Musíme začít bodovat. Proti Pardubicím a Spartě nikdo nečeká, že vyhrajeme a můžeme jen překvapit. Doufám, že se nám podaří nějaké body urvat.

Na Spartu se vám letos daří.

Je to tak. I s Pardubicemi jsme tady hráli super zápas, vedli jsme 3:0. Dostali jsme pak blbé góly, ale uhráli bod. U nich minulý týden taky slušný zápas. Do zápasů jdeme s tím, že můžeme bodovat a klidně i vyhrát.

Pardubický Libor Hájek (vlevo) brání Jiřího Černocha z Karlových Varů, který je v šanci před brankářem Romanem Willem z Pardubic.

Cítíte z týmu odhodlání co nejdřív mít jistotu?

Celá sezona je strašně náročná, hlavně psychicky. Teď se ukazují charaktery a já věřím, že charaktery na to máme. Nikdo nechce být třináctý a končit sezonu 3. března. Tady v týmu není žádný hráč, který by byl odevzdaný. Všichni chceme hrát play off a porvat se dál.

Od čeho se do těch tří zápasů odrazit?

I když jsme s Motorem prohráli, nemyslím si, že bychom se na to nějak vykašlali. Trochu zápas blbec, kdy se nám nic neodrazilo. Ale nedostali jsme gól při hře pět na pět, Frodo (brankář Frodl) zachytal výborně. Sám nás po zápase chválil. Musíme začít a vystavět výkon od těchto maličkostí.