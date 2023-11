Kapitán, co lehá do střel. Ale góly chybí. Trápím se, ví karlovarský Černoch

Jediná trefa v osmnácti zápasech. Šest přihrávek navrch. Není to oslnivá bilance. Kapitán karlovarských hokejistů se trápí. Když v utkání před reprezentační pauzou konečně zase dostal puk do branky, během několika minut zakusil všechny různé emoce. Gól vysokou holí, neplatí. Tak platí, hůl byla pod úrovní břevna. Tak ne, bránění gólmanovi v zákroku. Jiří Černoch se bodově souží, a tak svému týmu pomáhá všelijak. Třeba v derby osmi bloky. Zapsal tak nový extraligový rekord, žádný útočník nelehnul do tolika soupeřových ran v jednom utkání.