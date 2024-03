Západočeský klub oznámil podobu realizačního týmu na svém webu. Patera a jeho spolupracovníci podepsali v novém angažmá dvouleté smlouvy.

Dvaapadesátiletý Patera v extralize naposledy působil v pražské Spartě, ale už po pár měsících tam skončil po nepovedeném vstupu do sezony 2022/23. V předešlých čtyřech ročnících pracoval v Mladé Boleslavi, nejprve jako asistent a poté jako hlavní trenér společně s Radimem Rulíkem. V této sezoně vedl společně s Moravcem reprezentaci do 17 let.