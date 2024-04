Chyběla vítězná mentalita. V hokejových Varech účtují se sezonou

Společně s vedením museli mít od ledna těžkou hlavu. Odvolali trenéra Bruka, dočasný trenérský štáb tým vybičovat k výraznému zlepšení nedokázal. Práce tak majitelům a samotnému vedení neskončila. Sestavit nový trenérský tým, po několikaleté odmlce se v Energii znovu objeví sportovní manažer. Pozici nebude zastávat hlavní kouč, jako tomu bylo v dobách Martina Pešouta či v uplynulých dvou letech Davida Bruka.

Noví trenéři Patera s Moravcem dostanou k ruce pozměněný kádr. Průvan se kabinou Energie prožene v nejbližších týdnech, všechna nová jména bude klub oznamovat na začátku května, kdy posilám vyprší smlouvy v dosavadních působištích. Pak už bude na nově složeném týmu, aby nastartoval novou cestu. K lepším zítřkům. Lepším výkonům.

Herní stránka totiž trápila i Dušana Šenkypla. „Vnímám, že Vary dřív hrály aktivnější, líbivější hokej. Chceme se k němu vrátit. Mrzí nás, že jsme fanouškům letos moc radosti neudělali,“ říká.

Příčiny neúspěchu vidíte kde?

Loni jsme celkem intenzivně řešili, jak posilovat mužstvo. Měli jsme několik koncepcí, teorií. Největší chyba asi byla, že jsme akceptovali, že nemusíme mít v mužstvu větší změnu z hlediska typologie hráčů, výšky hráčů. Nevzali jsme v potaz, že náš tým se řadí mezi nejmenší v extralize. Nebyli jsme schopni přehrát nebo uzamknout soupeře fyzickou silou. A v momentě, kdy se v play off přepne na silový hokej, my jsme už neměli kde brát.

Tedy chyběli vyšší, silově založení hráči?

V určitých momentech určitě, v některých fázích zápasů jsme se nemohli opřít o větší sílu. A musím zmínit i další aspekt. Mužstvo je spolu poměrně dlouhou dobu a poslední sezony se pohybovalo ve spodních patrech tabulky. Potřebujeme hráče, kteří na sebe naloží vyšší nároky. Neříkám, že tým nebojoval. Bojoval. Ale pokud jste několik let v extralize dole, vezmete za dostačující zachránit se nebo se v poklidu vyhnout bojům o záchranu. Chyběla nám vítězná mentalita. Nepovedlo se nám přivést hráče, kteří by změnili mentalitu mužstva a posunuli nás do jiných pater tabulky.

Nechyběla i lepší fyzická připravenost týmu? Karlovy Vary byly dříve bruslivější, pohyblivější.

Budeme si to potvrzovat měřeními a dalšími čísly. Přišlo nám, že jsme měli výbornou letní přípravu, byli jsme dobře nachystaní. V prvních kolech jsme dokázali soupeře přehrávat, pak ale soupeři možná dohnali nás, nebo my jsme udělali něco špatně a tu výhodu jsme ztratili. Budeme vyhodnocovat, jak mužstvo bylo připravené.

Už na podzim někteří hráči říkali, že došly síly. Čím to?

Všechno musíme zanalyzovat. Hráči budou procházet dalšími měřeními, kde se stala chyba. Chceme, aby fyzička neodcházela, ale aby vydržela nebo se ještě zvyšovala. Pak je v týmu samozřejmě třeba kapitán Jirka Černoch, který pořádně neměl tři letní přípravy. Tam jsme čekali, že bude mít pomalejší start. Ale chceme na vše reagovat. My jsme do loňska třeba neměřili tepovou frekvenci hráčů na tréninku, což musíme dohnat. Ale souhlasím s vámi, že jsme v uplynulé sezoně nebyli tak aktivní.

Jiří Černoch (vlevo) z Karlových Varů se zbavil Roka Macuha z Olomouce.

Důležitým bodem ročníku byl i konec trenéra Bruka. Z klubu znělo, že pořádně nestíhal pozici kouče A týmu a sportovního manažera. Velké ponaučení?

My jsme to s Davidem původně nastavili tak, že podobně jako v Premier League bude zodpovědný za vedení mužstva a přivádění hráčů. Aby to nebylo tak, že mu někdo přivede hráče, se kterými musí pracovat. Pro Davida Bruka byly Karlovy Vary první extraligová štace. My jsme ke klubu také přišli nově. Po roce a půl se a ukázalo, že náročnost je příliš velká a potřebujeme doplnit sportovní úsek. Za jiné konstelace to možná fungovat může, ale nedokážu zpětně říct.

Sportovní manažer tedy bude?

Do nové sezony půjdeme se silným trenérským týmem i sportovním manažerem.

Jak budou mít rozdělené kompetence při výběru trenérů či hráčů?

Vždycky finální zodpovědnost mají majitelé. Takže určité právo veta mít budeme. Ale chceme klub posílit o hokejové odborníky, kteří mají kontakty, zkušenosti, ví komu zavolat. Přivádíme člověka, který nám bude předkládat vize a pomáhá vybírat celý trenérský štáb i hráče.

Novými trenéry trio Patera, Moravec a Mensator. Volba nového sportovního manažera?

Podílel se na diskuzích o tom, kdo by to měl být. Zvolené trio bylo konzultováno s člověkem, který se má stát novým manažerem.

Byli noví trenéři první volbou?

Zvažovali jsme více jmen, ale když se člověk podívá na český trh, jaká jména jsou k dispozici, je jasné, že jsme nevybírali z deseti jmen. Pro nás bylo důležité do organizace přivést lidi, kteří jsou zvyklí vyhrávat a chtějí za každou cenu uspět. Máme dva olympijské vítěze, mistry světa. Povahově lidé, kteří mají zkušenosti a mají dost za sebou. Působí na nás, že chtějí dosáhnout velkého úspěchu.

Automaticky jste hned brali za samozřejmé změnit i trenéra gólmanů?

Lukáš Mensator je ikona klubu. My potřebujeme, aby se podobná jména vracela. Dlouhodobě není dobře brát jen lidi, kteří to berou čistě jako práci. Vztah k městu, klubu je důležitý. Měla by to být naše strategie do budoucna. Na postu gólmana nás bota netlačí, ale Lukáš nás může zase posunout o kus dopředu. Profilově jde o zkušeného, rozumného člověka s názory velmi blízkými těm našim.

Těžko se vám loučí s Pavlem Kněžickým, který v klubu působil přes dvacet let?

Jednoznačně. My mu hrozně moc děkujeme a poděkovali jsme. Za velkou část života a všechny ty roky, které v klubu strávil. Stejně tak jsme vděčni Václavu Eismannovi, který odvedl kus práce a zrovna u něj možná ještě přijde čas, kdy bude v klubu v jiné pozici. On byl před rokem u juniorů, najednou se z asistenta dostat na pozici hlavního kouče. Naše odezva k němu i panu Kněžickému je rozhodně pozitivní.

Jakou hru si slibujete a chcete od nových trenérů?

Nejde ani tak o naši představu, ale především o hru, kterou chtějí praktikovat noví trenéři. A i proto jsme strašně rádi, že jejich vize je útočný, aktivní hokej založený na celoplošném pohybu. Jde o aktuální trend, který u národního týmu razí i trenér Rulík. Noví trenéři chtějí hrát útočně, snažit se soupeře dostávat pod tlak.

Projde tým velkou obměnou?

Velkou. (úsměv) Nevím, neznám přesná čísla, kolik hráčů přicházelo a odcházelo v minulých sezonách nebo přestupových obdobích. Ale můžu slíbit, že letošní přestavba bude nejrazantnější za několik uplynulých let. Věřím, že je třeba výrazně obměnit kádr a nastartovat mužstvo.

Hodně se mluvilo o nutnosti posílit do obrany, takže hodně obránců?

Obranná hra není jen o obráncích. Nemyslím si, že záleží jen na obráncích, jak dobrý tým v defenzivní činnosti je. Brání i útočí pět hráčů na hřišti, jde o součinnost všech hráčů na ledě. A tam my vidíme velké rezervy, proto bych neříkal, že je třeba obměnit zadní řady. Odchody a příchody v obraně a útoku budou asi rovnoměrné.

Změny ve Varech Karlovarský hokej oznámil jména devíti hráčů, kteří nebudou v klubu pokračovat. Jsou to obránci Tomáš Bartejs, Tomáš Havlín, Garrett McFadden, Matěj Stříteský a útočníci Jan Bernovský, Roman Přikryl, Jan Hladonik, Lukas Zetterberg a zřejmě i Iikka Kangasniemi. Západočeši naopak uplatnili opci na služby útočníka Daniela Kružíka. ČTK

Jaké hráče typologicky budete přivádět a máte podepsané?

Český trh není veliký, není jednoduché shánět hráče, aby byli opravdovými posilami. Podívejte se ale na Olomouc, která finančně nepatří mezi nejbohatší kluby v extralize, a přesto typologicky skladbou svého kádru už několik let patří do první poloviny tabulky. Jsou týmem, který nemá velká jména, ale dokáží v každém utkání trápit a držet krok i s těmi nejlepšími celky u nás. Možná právě tímto směrem vede cesta. Skládat k sobě hráče, kteří vytvoří kompaktní celek a budou maximálně konkurenceschopní. Nicméně si uvědomujeme, že potřebujeme opravdové posily, a tak věříme, že jsme podepsali hráče do prvního, druhého útoku. Stejně tak v obraně.

Soustředíte se na doplnění o vyšší, silové hráče?

Určitě není pravidlem, že do Varů budeme podepisovat jen hráče s výškou nad dva metry (úsměv) Ale je to určitý aspekt, který musíme zohlednit, aby tým byl vyvážený.

Mluví se o posilách ze zahraničí. Řešíte interně, zda výrazně posilovat cizinci?

Opakuji, že český hráčských trh nenabízí velké množství hráčů, kteří by byli k dispozici a v našich možnostech. Nejsme v situaci, kdy bychom někým opovrhovali. Snažíme se doplnit kádr ze zdrojů, které se nabízí. Nerozlišujeme, zda jde o českého či zahraničního hráče. Naším cílem je co nejlépe doplnit tým. Řešíme hledisko nákladů na hráče a jeho výkonu. Každý majitel chce sehnat co nejlepší hráče za co nejlepších podmínek. Takže podepisovat zahraniční hokejisty je cesta, jak toho dosáhnout.

Cizinci Kangasniemi s Zetterbergem v týmu budou, či končí?

Oba loni dostali smlouvy na rok. Oběma tedy končí. U Lukase (Zetterberg) je vzhledem k jeho zdravotnímu stavu vyloučené, abychom s ním prodloužili spolupráci. U Ikky (Kangasniemi) je situace trochu jiná. Je to výborný hokejista, ale během sezony se ukázalo, že finská nejvyšší soutěž je dost odlišná od té naší. Bohužel si myslím, že jsme k němu netrefili spoluhráče a nedokázali naplno vytěžit jeho potenciál a hráčské schopnosti. Aktuálně řešíme, zda bychom byli schopni k němu postavit silné hráče a vytvořit útok. Zatím jsme v situaci, kdy nejsme domluveni, ale nevylučujeme případnou dohodu.

Karlovarský útočník Iikka Kangasniemi (5) vyráží po puku v zápase proti Třinci.

Návrat mladíků ze zámoří je aktuálním tématem?

Je to aktuální téma a my bychom tím rádi nastavili cestu, po které se budeme snažit jít. Když jsme mluvili o hráčích ze zahraničí, musíme si uvědomit, že aktuálně tým nestojí na karlovarských odchovancích. Budeme se snažit je zapracovávat a vytvářet si vlastní kostru. Stejně jako u trenérů, velkou roli hraje určitý vztah hráče k danému městu, klubu. Krásným příkladem naší cesty může být Vít Jiskra. Samozřejmě na ledě bojuje každý, ale místní hráči jsou schopni odevzdat možná ještě trochu víc.

Je snadné mladé hráče přesvědčovat k návratu do extraligy?

Dneska hodně hráčů odchází do zámoří v mladém věku, hrají juniorské soutěže nebo AHL. Určitě nepřemlouváme hráče, kteří jsou draftovaní a mají před sebou kariéru v zámoří, v NHL. Je ale dost kluků, kteří by svou kariéru mohli rozvíjet v evropských soutěžích a my jim chceme dát prostor. Věřím, že mezi posilami pro nový ročník jedno až dvě jména mladíků vracejících se ze zámoří budou.