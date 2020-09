Kometa hledá cesty k rovnováze: hokejistům nabízí jiné typy smluv

„Všichni si uvědomujeme, že tahle sezona představuje pro všechny jednu velkou neznámou. Uvidíme, jak jednotlivá mužstva zasáhnou případné karantény a jak dalece nás všechny zasáhne covid,“ řekl Zábranský realisticky.

Libor Zábranský

Kdyby bylo po jeho, na hokej by se v pátek v Brně nešlo. Zábranský navrhoval odložení startu extraligy, respektive její start až 6. kolem na začátku října a dohrání prvních pěti kol ve volných úterních termínech do konce roku.

„Ostatní země začátek posunuly. U nás se obrovsky tlačilo, aby se začalo v původním termínu, a pakliže je většina pro, tak já s tím nemám problém a připravujeme se na pátek,“ pravil majitel Komety.

Příjezd Třince do Brna není jedinou událostí, kterou v těchto dnech vyhlíží. „S napětím čekáme, jestli vláda upraví pravidla pro veřejné akce. Jediné, co bych si pro letošní sezonu přál, je odehrání co největšího počtu zápasů a aby se podařilo určit vítěze. Aby se hrálo o titul,“ krčí rameny.

Zbořil má pojistku, Hájek míří do Olomouce

Do boje o první místo se Kometa chce opět zamíchat. Do hry však vstupuje s výrazně nižším rozpočtem než obvykle. Oproti minulým letům, kdy rozpočet na extraligový tým (včetně jeho marketingu) činil 76 milionů korun, zhruba 25 milionů chybí. Jedná se z největší části o příjmy ze vstupného - ať už za jarní neodehrané play off, nebo za nejbližší zápasy, kdy nemůže být plná hala.

A tak Kometa šetří, kde se dá, hráčské platy nevyjímaje. „Hráči se zachovali fantasticky. V březnu a v dubnu šli všichni na padesát procent, od května do srpna vlastně taky, ale částečně jim toto období refundujeme v mzdách od září do příštího dubna. Pokud to bude jen trochu možné, tak se budu snažit, jako poděkování za vstřícnost, peníze hráčům vrátit. Uděláme maximum pro to, abychom rozpočet drželi v nějakých mezích. A kdyby se to mělo (finančně) řítit někam, kam by nemělo, tak budeme jednat zase,“ popsal hledání cest Zábranský.

Ještě trochu jiné podmínky mají posily, které do Komety přišly v nedávném období. Týká se to útočníka Jakuba Klepiše a Jakuba Valského, kteří musí počítat s nízkým základním platem a k tomu příplatky za odehrané zápasy. „Pokud se bude hrát, pak si na peníze přijdou. Pokud ne, tak je mít nebudou, tak jako je nebude mít klub. Jsme v tom všichni společně. Mojí povinností je nepustit Kometu do dluhů,“ řekl šéf modrobílé hokejové bašty.

Opatřeními se snažil docílit, aby se kvalita jeho mužstva ani po odchodech hvězd, jakými byli Marek Čiliak, Martin Erat nebo Tomáš Plekanec, nepropadla dolů. Nováčky angažoval na důležité pozice: jako střelce získal Rakušana Petera Schneidera, coby první obránce do přesilovky je v Brně nově Lotyš Ralfs Freibergs, ve snaze nahradit Plekance získal Zábranský bývalého mistra světa Jakuba Klepiše.

Šokující obrat však vzala brněnská snaha o angažování obránců z NHL: zatímco Jakub Zbořil už má pojistku a jeho páteční start je na dobré cestě, Libor Hájek nečekaně změnil směr a místo do Brna míří do Olomouce.

Hájek informaci v textové zprávě pozdě večer potvrdil s tím, že více ji může okomentovat později. Zábranský tak zdrženlivý nebyl. „Libor mi volal, že změnil názor a v Kometě působit nebude. Po všech jednáních, která jsme ohledně jeho příchodu s jeho zástupci vedli, je to pro nás všechny velké překvapení. Vůbec jsme takový zvrat nečekali. Tímto považuji veškeré další jednání za uzavřené,“ uvedl na webu Komety.