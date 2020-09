Nákaza v dalším extraligovém týmu. Svůj program odkládá také Kometa

„Ráno nám Kometa nahlásila, že se jim přes noc pět nebo šest hráčů a někdo z realizačního týmu zhroutili na teplotách,“ uvedl Řezníček. „Dnes jde proto celý tým na testy, takže zatím ještě nemůžeme mluvit o karanténě. Musíme si počkat na výsledky.“



Jisté ale je, že páteční domácí duel Brna s Třincem se odkládá, stejně jako nedělní zápas Komety v Litvínově. „Museli jsme přijmout okamžitá opatření. Začali jsme (v pátek) ráno obvolávat mužstva, aby si začala plánovat dohrávky ve volných termínech. Vše bude brzy oficiálně na webu,“ avizuje Řezníček.

Nepříjemná zpráva přišla z Brna jen několik hodin po čtvrtečním oznámení Vítkovic o 17 nakažených hokejistech. Ostravský celek rovněž zaznamenal příznaky u několika členů týmu, proto se ve čtvrtek podrobil testování, jehož výsledek znamená karanténu pro celé mužstvo.

„V případě Komety jde o stejný průběh,“ tuší vývoj situace Řezníček. Lze po Vítkovicích a Brnu čekat zprávy o nakažených i z dalších kabin? „To jsou zatím všichni, kdo se nám nahlásili.“



Podle majitele Komety a trenéra Libora Zábranského se výsledky testování jeho týmu nedají během pátka očekávat. „Podle informací laboratoře bychom je měli mít v sobotu večer nebo v neděli ráno,“ řekl pro klubový web. „Bohužel je to paradox, včera jsem byl nadšený z přístupu hráčů na tréninku před zápasem s Třincem, všichni se cítili výborně. Ale během posledních pár hodin je situace úplně jiná.“

Kluby musí sehrát odložené zápasy do 40 dní, jinak o jejich výsledcích rozhodne sportovně-technická komise. Kdyby se nestihla odehrát všechna utkání základní části, bude v tabulce rozhodovat bodový průměr. Podmínkou postupu do play off je absolvování alespoň poloviny duelů základní části.