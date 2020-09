Šéf Zábranský se vrátil na střídačku a od té doby Kometa vyhrává

Přesně dva týdny před plánovaným začátkem hokejové extraligy se ještě jednou operativně sešli principálové jednotlivých týmů, aby na valné hromadě Asociace profesionálních klubů (APK) o sehrání či případném odložení prvních kol soutěže jednali.

Výsledkem je verdikt, že se hokejový kolotoč 18. září rozběhne, jak má. Symbolicky krátce poté si Kometa a Třinec v Brně nanečisto zkusily, jaké to v 1. kole bude. Dva extraligové kolosy se utkaly v přípravném zápase a po dorážce Ralfse Freibergse z 62. minuty se z výhry 5:4 po prodloužení radovala Kometa.

„Musíme (v extralize) hrát lépe, hlavně v obranném pásmu, a nefaulovat zbytečně. Tohle bude v rámci naší přípravy na extraligu a cestu sem hrozně důležité. Věřím, že Kometa to udělá každému těžké, speciálně tady v Brně. Jenom doufám, že se to celé rozběhne, jak má. I naše kluky připravujeme na to, abychom to tady mohli 18. září vykopnout,“ pravil třinecký trenér Václav Varaďa.

Kometa se podle zákulisních zpráv na start soutěže v původním termínu moc netváří, hlavně kvůli sníženým kapacitám stadionů. Včera se na jejím zápase sešla jen hrstka fanoušků, hlasatel oznámil 660 prodaných vstupenek.

Hokejisté přesto ukázali, že se začínají pomalu rozjíždět do extraligového tempa. „Neřešíme věci okolo a počítáme s tím, že to začne,“ řekl autor dvou branek do třinecké sítě Petr Holík. „Začátek přípravy jsme měli špatný, ale pořád bylo dost času, stejně jako teď máme pořád ještě čas. Pro nás je důležité, že jsme začali vyhrávat. Je to dobré na sebevědomí, že si dokážeme, že to jde, i když dnes jsme dostávali góly hned poté, co jsme je sami dali. Důležité je, že vyhráváme,“ shrnul Holík.

Kometa si připsala druhou výhru ve dvou dnech, poté co ve čtvrtek vyhrála 5:1 ve Zlíně, a třetí výhru v řadě po návratu majitele klubu Libora Zábranského na střídačku. Šéf modrobílé organizace původně oznámil, že se k týmu nebude tolik přibližovat, protože jedná s mnoha lidmi o výstavbě multifunkční arény a nechce hráče vystavit nebezpečí nakažení koronavirem, po sérii proher ale začal střídačku osobně řídit.

Zároveň s tímto rozhodnutím začala Kometa vítězit. „Nemůžu říct, jestli to má nějaký vliv. Stejně se realizační tým radí mezi sebou, a to, že pan Zábranský nebyl na střídačce, asi neznamená, že do dění nezasahoval. My jsme chtěli hrát pořád to samé, zápas od zápasu jsme se zlepšovali, ale pořád to ještě není ono. Máme dva týdny na to, abychom to dopilovali,“ uvažoval Holík.

Jak ve čtvrtek ve Zlíně, tak v pátek doma hrála Holíkem vedená brněnská první pětka brilantně přesilovky. V obou případech využila tři.

„Dnes je to drželo v utkání, přesilovky měli velice dobré,“ řekl o hlavní zbrani Komety třinecký kouč Varaďa.

Brňané do početní převahy nastupovali se čtyřmi útočníky (včetně Petera Schneidera) a s obráncem Ralfsem Freibergsem. Oba jsou v Brně nováčky a podle Holíka potřebovali čas na zapracování do sestavy.

„Něco jsme si řekli a ukázali jsme si to. Hrajeme to stejně jako loni a předloni, jenom ti dva, jak jsou tam noví, tak se přesilovky museli naučit,“ podotkl Holík.

V brněnské sestavě se znovu objevil útočník Jakub Valský, který byl v Kometě na dvoutýdenní zkoušce. Po odehrání dvou utkání se o něm bude rozhodovat během víkendu.

„Je to i věc jednání s jeho mateřským klubem. U nás, co odehrál, tak hrál velice slušně,“ řekl Pokorný o bývalém hráči Kladna či Liberce.

Proti Třinci naopak několik členů základního kádru Komety absentovalo. Velkým smolařem se stal obránce Stanislav Svozil, který se po návratu z karantény hned v prvním zápase zranil. Ve Zlíně ho atakoval domácí Pavel Kubiš a způsobil mu koňara.

„Faul od Kubiše byl nepříjemný. Je to koňar a je to o tom, aby se Svozilovo stehno zregenerovalo,“ oznámil Pokorný.

Útočník Tomáš Vincour je podle jeho slov zraněný a obránce Tomáš Bartejs se necítil dobře. „Ale nechci, aby to vyznělo tak, že máme nakaženého hráče. Nebyl ve své kůži, tak dostal do neděle volno a v pondělí se vrátí do tréninku,“ upřesnil trenér Komety.

Poslední dva přípravné zápasy má brněnský celek v plánu na příští týden. V úterý hraje ve Vítkovicích a ve čtvrtek doma se Zlínem.