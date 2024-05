Poslanci rozhodují o podmínkách prodeje některých lehčích drog

Politici rozhodují o tom, zda umožní za pevně daných podmínek prodej některých lehčích drog jako je HHC, kratom nebo konopí s nízkým obsahem účinné složky THC. Neměly by se k nim ale dostat děti do 18 let, což bude stát hlídat. „Cíl zákona je jediný, ochránit děti,“ uvedla předsedkyně výboru pro zdravotnictví Zdenka Němečková Crkvenjaš z ODS.