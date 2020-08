Nečasovi v NHL Kometu zatrhli. Pauza pro mě není tak dlouhá, přemítá

„Kdybychom nehráli play off, tak bych tady působit určitě chtěl. My v něm ale byli. Když jsem se o tom bavil v klubu, tak ani nepřipadalo v úvahu, že bych hrál tady v Česku,“ hlásí tak český reprezentant chvíli před odjezdem na dovolenou. Brněnskou Kometu má však stále v srdci.

Čekala vás po příletu karanténa?

Nečekala. Jsem normálně doma. Žádná karanténa pro mě není, nikdo mi nevolal a měl jsem negativní testy. (S maximálně čtyři dny starým negativním testem Češi cestující ze zámoří do karantény nemusí - pozn. red.)

Jaká byla NHL bublina, tedy uzavřené okolí haly?

Od organizátorů bylo vše výborně připravené, dokonce to bylo lepší, než jsem očekával.

Nelezlo vám to už ale trochu na mozek?

My s Carolinou jsme tam byli asi tři týdny a už to začínalo být nudné a stereotypní, protože člověk mohl dělat každý den pořád dokola to stejné, a už to začínalo být, řekněme, nic moc. Stejně ale organizátorům patří poklona.

Asi byste si ale dokázal představit i delší pobyt?

Určitě, to je jasné. Každý tam chce být co nejdéle, ale co se dá dělat.

Potkávají se v bublině hráči z různých týmů?

Jasně, na našem hotelu bylo na začátku i s námi sedm týmů. Po odehrání předkola play off zbyla čtyři mužstva a občas jsme se potkávali s hráči Toronta nebo New Yorku Islanders. Každý klub má svoje patro, takže na chodbě je nepotkáte. V hotelovém lobby nebo restauraci jsme na sebe ale narazili.

A co samotná hala? Vadily vám plachtami zakryté sedačky a ticho?

To bylo na celém play off pro mě to nejhorší. Po příletu jsem nemohl usnout, a tak jsem se koukal na zápas druhého kola, kde hrál Boston proti Tampě Bay, a nevypadalo to z pohledu fanouška u televize tak hrozně. Na ledě je to ale jiné.

Je tam vůbec cítit nějaká atmosféra?

Když nastoupíte na plochu a v hale není nikdo, tak i přesto, že je to hra o Stanley Cup, připadáte si jako na tréninku. Je to ale pro všechny stejné a nehledal bych v tom vědu. Fanoušci však citelně chybí.

Show je to ale velká. Jsou reprodukovaní fanoušci během televizních přenosů v hale, nebo je to jen trik pro fanoušky u obrazovek?

Popravdě ani nevím, jestli jsou i v aréně. Možná trošku. Nejsem si jistý, osobně jsem je neslyšel, ale nechci kecat. V zápase jsem je nepostřehl.

A obrovské obrazovky v hledištích vás během zápasů nerušily?

Ony jsou vysoko a navíc za našimi střídačkami, takže je hokejisté příliš nevidí. My hlavně sledujeme kostku. Velké panely jsme viděli jen z ledu, když jsme se podívali nad střídačky, jinak ne.

Byl jste se čtyřmi body čtvrtý nejproduktivnější hráč Caroliny v play off. To je celkem slušná vizitka.

Já si to také myslím, kéž by to platilo i v sezoně.

Budete na tuto letní epizodu vzpomínat jako na play off, nebo letošní vyřazovací fáze byla tak zvláštní, že to člověk jako boj o Stanley Cup nebere?

Vzhledem k tomu, že to byla moje první zkušenost s play off v NHL, tak se mi to asi do paměti vryje, ale s fanoušky by to bylo jiné. Já doufám, že příští rok to už bude normálně s nimi a vše bude v pohodě. Každý hráč si to užije úplně jinak. Bylo to ale tak, jak to bylo. Domluvili jsme se na tom jako hráčská organizace, že play off budeme hrát a vítěz pořád zvedne Stanley Cup.

Makal jste tvrdě i během pauzy před prázdninami. Budete v tom pokračovat i teď do další sezony?

Dám si tři týdny volno. Poletím na dovolenou a potom pomalu na tenis, na golf a začnu s tréninky. Určitě už dovolenou potřebuji.

Vaši hokejoví vrstevníci z NHL jako Marin Kaut nebo Filip Zadina teď ale volí jinou cestu a před odletem do Ameriky budou hrát v extralize, napadla tato možnost i vás?Kde se chystáte odpočívat?

V Řecku. Pojedu k moři za teplem, do zimy se mi nechce. Kdybychom nehráli play off, tak bych tady hrát určitě chtěl. Byla by to ještě o tři měsíce delší pauza. Měli jsme ale kemp v Carolině a teď jsme byli měsíc na ledě. Pauza pro mě tedy není tak dlouhá, a když jsem se o tomto bavil v klubu, tak ani nepřipadalo v úvahu, že bych hrál tady v Česku. Využiju pauzu k odpočinku a pak se začnu připravovat.

Posily z NHL zatím pro Kometu nejsou otázkou Jeden návrat už v Kometě proběhl. Hlavní trenér a majitel klubu Libor Zábranský se po úmyslném sociálním distancování od týmu vrátil v zápase s Hradcem Králové na střídačku a kabinu opět vede. Další návraty v podobě krátkodobých posil z NHL však Brňané nechystají. V době, kdy Třinec, Hradec Králové a další hlásí zvučná jména mladíků ze zámoří, Kometa náplast na slabší výsledky přípravy v podobě dočasných výpomocí nepřipravuje. „Pro klub to v současné době není otázkou,“ oznamuje Libor Zábranský. V úvahu by přitom připadala řada odchovanců, jako je například Jakub Zbořil z Providence v AHL, dvojice z New York Rangers Libor Hájek a Filip Chytil nebo Pavel Zacha, který se v Brně narodil.

Je to podle vás dobrá volba, rozehrát se v Česku? Týmy v NHL jsou k širokému kluzišti a pomalejšímu stylu skeptické.

Týmy, které končily v půlce března, jako Detroit, to hráčům dovolí. Ač je to pomalejší, tak to pro hráče dává větší smysl než jen trénovat. My jsme byli v play off, takže pro nás to není.

Po dovolené se plánujete rychle vrátit do Ameriky, nebo se budete připravovat tady?

Budu tady. Zřejmě budu pracovat s mým kondičním trenérem v Praze, který tam žije. Ještě ani nevíme, kdy začne další ročník. Uvažuje se o prvním prosinci, takže třeba měsíc před startem se budu chtít přesunout zpátky.

Budete aspoň chvíli doma ve Žďáru nad Sázavou nebo v Brně?

Teď po příletu jsem u rodičů, ale zařizuji si teď bydlení v Praze, tak to předpokládám budu nějak střídat. Během týdne budu mít tréninky v Praze a občas se podívám domů.

A do Brna se během pauzy nechystáte?

Určitě se chci podívat na Kometu. Uvidíme, jak to celé bude, ale jistě na nějaký ten zápas zavítám.

Nelákal vás teď majitel Libor Zábranský do Komety, dokud se nebudete muset vrátit?

Osobně mě nekontaktoval, ale nejsem si jistý, zda nemluvil s mým agentem, protože jsme se o tom nebavili. Kdybychom měli delší volno v NHL, určitě bych pokračoval v Brně.

Takže jiný dres v české extralize pro vás zatím nepřipadá v úvahu?

Pokud bych se měl vrátit do Česka, tak určitě do Brna do Komety.

Stíháte v zámoří sledovat český hokej?

Docela často a nejen tam. Po příletu jsem se byl i osobně podívat na zápas Hradce Králové proti Třinci, protože tam hrají někteří mí kamarádi. Celý rok sleduji výsledky extraligy. Hlavně ale Kometu.

Máte pro ni nějakou radu? V přípravě se jí zatím nedaří.

Není to nejlepší, ale všechno se počítá až od začátku sezony, což je až v půli září. Kluci mají ještě čas.