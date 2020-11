O odchodu ze střídačky jsem neuvažoval, řekl Zábranský po změnách v Kometě

Po extraligovém restartu Kometa vyhrála za tři body jediný zápas ze sedmi, k tomu přidala ještě jednu výhru za dva body, jinak kupí porážky. Na 11. místě má jen o dva body víc než poslední Pardubice.

Dynamo shodou okolností také v sobotu kompletně vyměnilo realizační tým v čele s trenérem Milan Razýmem. Takhle razantní Libor Zábranský v Brně být nechtěl.

„Spoustu věcí jsem našim hráčům řekl od plic, hodně z nich mě v takovém rozpoložení nikdy nevidělo. Někdy je potřeba bouchnout do stolu. O tom, že bych skončil jako trenér i já, jsem ale neuvažoval, ani mě to nenapadlo. Bral bych to jako strašně nefér krok vůči svým kolegům, fanouškům a sponzorům,“ sdělil v sobotu Zábranský.

Z asistentů si na střídačce ponechal jen Jiřího Horáčka. Kamila Pokorného poslal sbírat během zápasů poznatky na tribunu, Radka Bělohlava zařadil k juniorce a odtud povýšil Jana Zachrlu. To je někdejší asistent Miloše Říhy v Rusku či videokouč ve Lvu Praha, od sezony 2016/17 působí u brněnské mládeže.

Co pro vás bylo posledním impulsem ke změnám? Porážky, nebo obraz hry?

Řeknu to upřímně: obraz hry se mně nelíbí. Je pro mě záhadou, proč kluci, když dostávají fantasticky zpracované materiály, mají video, věci jim malujeme a pak je dělají na tréninku, mají takové výpadky. Asi pak v zápasech z přemíry snahy udělají v zápase něco jiného.

Budějovice šokovaly výhrou 7:0. Sparta, Kometa i vedoucí Plzeň padly Páteční extraligové kolo přehledně

Zakročit jste se rozhodl v pátek v noci během dlouhé cesty z Karlových Varů, které nad Kometou vyhrály 4:2. Jakým směrem se vaše myšlenky ubíraly?

Někdy i malá změna může pomoct. Proto (asistent) Jirka Horáček bude koučovat beky, kde spoléhám na to, že to může přinést ten potřebný impuls, který může leccos zlomit. Trénoval se mnou už sedmou třídu, roste, má talent a chci, aby do toho padl. Honza Zachrla celou dobu výborně pracoval u juniorky. Nikoho nepropouštím, nikomu nic nevyčítám. Seděli jsme (s asistenty) do tří do rána, probrali jsme všechno nechci říct s úsměvem, ale korektně ve prospěch Komety, a chlapi s tímhle řešením souhlasili.

Vy sám jste neuvažoval o tom, že se ze střídačky stáhnete?

Chci se teď podívat na naše trenéry, a nikde není psané, že to po mně jednoho dne nepřevezmou. Ale nechtěl bych v této době, už tak dost nejisté, jít do nějakých experimentů. Už jsem to zažil dvakrát, když jsem šel koučovat po Lojzovi Hadamczikovi a po Petru Fialovi, oba jsou to výborní chlapi a trenéři, ale rychle to po nich převzít bylo strašně složité pro psychiku hráčů i pro mě. Nemyslím si, že bych to chtěl absolvovat potřetí, kdyby přišel další trenér zvenčí. Máme strašně náročné publikum, specifické prostředí, a když jsem říkal, že není pro každého hrát za Kometu nebo za Spartu, tak ani trénovat tyhle velkokluby zřejmě nemůže každý. Naši fanoušci jsou právem nároční a my jsme na to pyšní, přináší to však s sebou i velký tlak. Osobně mám velkou chuť pokračovat dál a do budoucna to nechám otevřené. Třeba to naši kluci zvládnou a vychováme si svoje trenéry k áčku.

Neměl jste ale myšlenky i na to, že byste vystoupil z každodenního kolotoče tréninků a pustil se coby majitel do přestavby mužstva?

Už ho přestavujeme druhým rokem. Nemusíme si říkat, že kvůli covidu je to letos dost složité. Řeknu vám ale upřímně, že mě to opravdu nenapadlo, ani není důvod. Cítím pořád energii, vůli, a něco jsem slíbil jak partnerům, tak hráčům. Nemám ve zvyku nedotahovat věci do konce. Pravdou je, že jsme na střídačce v jednom složení byli dlouho, změna je přirozená a další se může udát po sezoně, nicméně nechat svoje mužstvo ve štychu v době, kdy se mu nedaří, a říct, že mám moc práce, takže odcházím - to v žádném případě neexistuje. Mám v sobě velkou energii a chuť klukům pomoct. Škoda, že nemůžeme víc trénovat, protože máme hodně mladých a hodně nových hráčů a pomohlo by nám to. Jenže obden se hraje. Ale co, zajíci se počítají až po honu. Zápasů je ještě strašně moc.

Zpohodlnělo během poslední let vaše mužstvo poté, co dobylo dva tituly?

Hodně jsem poznal kluky jako Martin Zaťovič nebo Ondra Němec, to jsou typy hráčů, kteří chtějí vyhrávat pořád. My máme i spoustu nových kluků. Nechci to používat jako výmluvu, ale vždycky to dělám tak, že na začátku dáváme šanci mladým, aby se v tom naučili chodit. Kluci se to musí naučit, musí vidět, že na ně Komety myslí, a dál už je to na nich. Teď jsme některé z nich - třeba Adama Gajarského nebo Matěje Svobodu - zase odeslali za větším vytížením do první ligy. Mám představu, že bychom z hráčů ročníků narození 1999 a 2000 udělali během pár let střední generaci, která by Kometu potáhla dál. Nemůžeme si myslet, že budeme hrát každý rok finále. Je to náš cíl a sen a uděláme pro to všechno, ale jestli to vyjde nebo ne, uvidíme. A byl bych jako manažer velký diletant, kdybych se něco snažil rychle zalátat ze dne na den a nemyslel na horizont dvou tří let. Obávám se, že ekonomické dopady covidu pocítíme ještě víc v příští sezoně, je na to potřeba být nachystaní a proto pracujeme s mládeží.

Mezi vašimi fanoušky koluje tabulka, ve které je Kometa za kalendářní rok 2020 v extralize poslední. Tohle vás nerozčiluje?

Vůbec ne. Má to víc rovin. Přerod týmu je proces na delší dobu, my si tím projdeme a zvládneme to. Vůbec o tom nepochybuji. Naopak bych dal jiný pohled: během páteční cesty z Karlových Varů jsem byl v kontaktu s našimi fanoušky, kteří mají desáté výroční založení skupiny Ultras Patriots Brno. Tak se všichni můžeme podívat, jak jsme za těch deset let skončili. Máme dva tituly, dvě finále, jeden bronz. Mě zajímá výhled pro Kometu na další dva tři roky, z hlediska kouče mám povinnost mužstvo nachystat dál a jednou bych ho rád předal Brňákům s jasným vztahem a spojením s Kometou. Momentálně ani nevím, koho zvenčí bych oslovil. Nemyslím si, že když jsem dostal jasnou nabídku vést nároďák, že to bylo vycucané z prstu. Vždycky chci našim klukům pomoct, a ani teď nenechám svůj tým ve štychu. Přece se teď nepojedu vyvalit do Dubaje.