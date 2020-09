I kouč musí nabrat praxi, říká Zábranský po návratu na lavičku

Původně jste plánoval držet se od mužstva dál, nakonec jste v přípravě na střídačku nastoupil. Bylo to potřeba?

Nerad bych, aby to vypadlo jako reakce na to, že se prohrávalo. Ale podařilo se nastartovat spoustu jednání, vykomunikovat memorandum o spolupráci s fotbalem, aktivovat myšlenku podpory od státu... a pak už jsem cítil, že je potřeba být s týmem. Tak jsem návrat na střídačku o jeden týden uspíšil.

Táhlo vás to tam?

Stejně jako hráči musí být připraveni po kondiční i psychické stránce, tak i pro kouče, který se na střídačce musí během vteřiny rozhodnout, co udělá, je potřeba praxe. Byl jsem rád za kluky, že se hned vyhrálo s Hradcem, protože kdyby se vršily porážky, nebyla by nálada dobrá. Prošel jsem testy, než jsem vůbec vkročil do kabiny, zaizoloval jsem se s naší komeťáckou rodinou v Brně a jsem teď s mančaftem daleko víc.

Tak jako se hráči potřebují rozehrát, i kouč se potřebuje rozkoučovat?

(úsměv) Takhle bych to nenazval. Pro mě je důležité, abych byl co nejvíc s týmem, abych s hráči mluvil, byl s nimi denně, což jsem během první fáze léta nebyl. Máme nové hráče, kteří si potřebují zvyknout na můj styl koučování. Na to, že pakliže je chci dostat do tempa, zvlášť první a druhou lajnu, tak na ledě kolikrát protočím jen je. Možná to někdo považuje za nestandardní, ale ukazuje se to jako úspěšné.

V čem je současné mužstvo jiné než to loňské?

Už loni se ukázalo, jak moc nám chyběl Leoš Čermák, dlouholetý lídr, a se zády laboroval Martin Erat. Dvě velké osobnosti nám chyběly, což pro nás znamenalo určitý přerod. Teď z mančaftu cítím daleko větší zodpovědnost pro první útok, podařilo se přivést Kubu Klepiše jako náhradu za Tomáše Plekance. Mančaft má velkou sílu.

Bude od 1. kola hrát obránce Jakub Zbořil?

V týdnu jsme zaplatili pojistku, posun v jednání byl rychlý. Byl daný i tím, že Kuba dosud nemá s Bostonem podepsanou novou smlouvu. Boston chtěl do ujednání zakomponovat, že když on zavelí, Kuba se balí a v co nejkratším čase se hlásí u nich. Otázka je, kdy to bude. Musí se vyřídit transferkarta.