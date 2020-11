Covidový zachránce Komety: Nic mi nebylo. Obrat je skvělý, jdeme nahoru

Nechybělo ale mnoho, aby byl z Holíka spíš zatracenec, protože byl na ledě u prvních dvou inkasovaných branek. I kvůli tomu Kometa po většinu utkání prohrávala. Ještě necelých pět minut před koncem to bylo z jejího pohledu pořád 0:2 a nevypadalo to dobře.

Zpravodajství 18. kolo extraligy

Pak ale přišly jeho chvíle. I díky zkratu domácího Marosze, jenž sekl Gajarského mezi nohy a vyfasoval pětiminutový trest. Tuhle nabídku Brno využilo: během dvou minut vyrovnalo a nechybělo mnoho, aby výsledek dokonce otočilo v základní hrací době.

„Byl to klíčový moment, nebýt té přesilovky, nejspíš bychom góly nedali. Pětiminutová přesilovka je docela dost, už to muselo přijít,“ smál se po utkání Holík, který dvakrát nahrál střelci Schneiderovi. A dost si ulevil. Psychickou pohodu navíc korunoval v nájezdech, kde vstřelil vítězný gól.

Přitom se z karantény vrátil teprve den před utkáním, dlouhé týdny vůbec nebyl na ledě a hned šel do zápasu. „V podstatě rovnou z rozbruslení,“ vykládal Holík. Zpočátku fyzické manko cítil, ale postupem času si tělo zvykalo. Do utkání ho vtáhly především přesilovky, byť do té závěrečné jeho tým neskóroval.

„Rozkoukával jsem se, měl špatný timing. Přece jenom čtyřicet dní bez hokeje musí být znát,“ nezastíral.

Hodně pomohly zkušenosti. A také fakt, že ačkoli měl pozitivní test na covid, tak mu vůbec nic nebylo. „Takže jsem zůstával doma s přítelkyní a pouštěli jsme si filmy, dívali se na televizi a hrál na PlayStationu. Jsem rád, že jsme se nepozabíjeli, protože jsme nemohli chodit ani na procházky,“ culí se Holík.

Vypadá to, že se Kometa pomalu zvedá. Po restartu extraligy sice třikrát za sebou prohrála, ale teď i díky Holíkově příspěvku slaví druhé vítězství. A to je důležité především z psychického hlediska, zvlášť když obrat přišel v samém závěru.

„Šli jsme si za tím, s trochou štěstí jsme mohli mít všechny tři body, ale i dva jsou dobré. Doufám, že to teď bude lepší každým dalším zápasem. Hraje se rychle za sebou a dostáváme se do tempa. Bude to náročné, ale určitě lepší než jenom trénovat.“