POHLED: Šéf Komety udělal ústupek týmu. Za důvěru chce vidět zlepšení

Za sedm kol po extraligovém restartu nasbírala Kometa jednu výhru za tři body, jednu za dva body a pět zápasů prohrála, takže v neděli už ji doma proti Zlínu vedl obměněný realizační tým.

Na střídačce si Zábranský z asistentů nechal jen Jiřího Horáčka, jemuž nově svěřil koučování obránců. Kamila Pokorného (v Kometě je od roku 2015) poslal analyzovat zápasy na tribunu, Radka Bělohlava (u týmu necelý rok) převelel k juniorce. Odtud si naopak „vytáhl“ Jana Zachrlu - kouče se zkušenostmi z KHL.

„Na první dobrou“ opatření brněnským hráčům rozvázala ruce a zejména díky zničujícím přesilovkám Kometa nad Zlínem vyhrála 5:3.

S Bělohlavem nenašel tým společnou řeč

Jak víkendové brněnské rošádě rozumět z dlouhodobějšího hlediska? Zábranský potvrdil, že má pochopení pro porážky, když nyní nasazuje víc mladých hráčů než obvykle, vadí mu ale neslaný nemastný herní projev Komety.

„Řeknu to upřímně: obraz hry se mně nelíbí. Je pro mě záhadou, proč kluci, když dostávají fantasticky zpracované materiály, mají video, věci jim malujeme a pak je dělají na tréninku, mají takové výpadky. Asi pak v zápasech z přemíry snahy udělají něco jiného,“ vysvětloval v sobotu poté, co svá opatření uvedl do života.

Od mužstva tedy oddělil asistenta Bělohlava, který při zápasech ani nebyl na střídačce, ale podílel se na vedení tréninků. Dále pak vsadil na „nový hlas“ směrem k obráncům, s nimiž bude během zápasů místo Pokorného komunikovat Horáček.

„Někdy i malá změna může pomoct,“ doufá šéf, jenž podle svých slov nezvažoval variantu, že by sám opustil pozici kouče a coby majitel a generální manažer se upnul na nezbytnou přestavbu kádru.

Poslední impulz k rekonstrukci trenérského štábu pro něho byl páteční výjezd do Karlových Varů, kde Kometa prohrála 2:4. Ocitla se na 11. místě jen dva body před tehdy posledními Pardubicemi.

„Spoustu věcí jsem našim hráčům řekl od plic, hodně z nich mě v takovém rozpoložení nikdy nevidělo. Někdy je potřeba bouchnout do stolu,“ sdělil rázně majitel modrobílé hokejové značky.

Zároveň Zábranský svému mužstvu (alespoň jeho zkušenému jádru) ukázal: jsme na jedné lodi, zůstávám s vámi. Změny nadále osobně zastřeší. Společný projekt z léta roku 2016, kdy v Brně pod jeho rukama vznikla mistrovská parta, dojede až do cíle.

„O tom, že bych skončil jako trenér i já, jsem neuvažoval, ani mě to nenapadlo. Bral bych to jako strašně nefér krok vůči svým kolegům, fanouškům a sponzorům,“ potvrdil v rozhovoru pro MF DNES. „Cítím pořád energii, vůli, a něco jsem slíbil jak partnerům, tak hráčům. Nemám ve zvyku nedotahovat věci do konce,“ přidal.

Jan Zachrla Radek Bělohlav

Jeho tahy se dají chápat také jako pro-hráčské. Zábranský, který je nejen byznysmen, ale pořád má i blízko ke kabině, se se svými svěřenci letos už dvakrát domluvil na snížení platů. V mizerné době koronavirové to hráči akceptovali. Podle informací z okolí týmu si ale nerozuměli s asistentem Bělohlavem, angažovaným na konci loňského roku, což se na náladě odráželo. Zde jim zase „ustoupil“ jejich šéf.

S tím, že aby je také pobídl, dodal do přípravy i vedení zápasů nový prvek v Zachrlovi. Ten se trenérskému řemeslu učil mimo jiné od Miloše Říhy v Rusku a pracoval jako videokouč pro Lev Praha.

Nový hlavní kouč? Uvidí se do budoucna

V inovovaném složení by měl realizační tým v Kometě dokončit stávající sezonu. Dál je podle Zábranského možných víc variant.

„Chci se teď podívat na naše trenéry, a nikde není psané, že to po mně jednoho dne nepřevezmou. Ale nechtěl bych v této době, už tak dost nejisté, jít do nějakých experimentů. Už jsem to zažil dvakrát, když jsem šel koučovat po Lojzovi Hadamczikovi a po Petru Fialovi. Rychle to po nich převzít bylo strašně složité pro psychiku hráčů i pro mě. Nemyslím si, že bych to chtěl absolvovat potřetí, kdyby přišel další trenér zvenčí,“ vyložil karty na stůl.

V blízké budoucnosti chce posílit skauting Komety. Rád by se vrátil k modelu hledání hráčů s takovým potenciálem, jaký ve své době našel třeba ve Vojtěchu Němcovi či bratrech Zohornových. Pohled do statistik, ukazující, že za poslední dva roky do týmu přivedl na tři desítky posil a většina z nich zase z Brna bez výrazného úspěchu odešla, mu ukazuje, že přebudování mistrovské sestavy po koncích letitých hvězd neběží nijak hladce.

Do toho se první muž Komety věnuje přípravám nové haly na výstavišti. O tom, že by kvůli vytížení v klíčových otázkách pro budoucnost Komety přestal koučovat, ale Zábranský nechce nejméně pro zbytek této sezony ani slyšet.

„Nechat tým ve štychu v době, kdy se mu nedaří, a říct, že mám moc práce, takže odcházím - to v žádném případě neexistuje,“ řekl.