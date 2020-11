Hájek začal výborně, přidal dvě asistence. A Kometa poprvé brala tři body

Přestože napřed v září brněnskou variantu odmítl, protože by to obnášelo nepraktické dojíždění do Ostravy, kde žije s přítelkyní, a měl zájem hrát za Olomouc.

Přestože se mluvilo o tom, že je v kontaktu s Vítkovicemi. A přestože když už začal s Kometou v minulých dnech trénovat a chystal se ji na druhý pokus posílit, mělo to podle zpráv od šéfa klubu Libora Zábranského být až po víkendu.

„Extraliga je vysoce kvalitní soutěž. Jsem rád, že si ji můžu zahrát a připravit se na NHL,“ řekl v pozápasovém hovoru s novináři.

Do zápasu si troufl už v pátek a ukázal, že ohledně načasování své formy měl dobrý odhad. Hrál s přehledem a přidal dvě druhé asistence na první dva góly Komety, která nad Mladou Boleslaví vyhrála 3:2 a připsala si v šestém zápase extraligy svoji první výhru za tři body.

„Vypadal velice dobře. Pokud v Americe hrajete za New York Rangers, tak to někde musí být vidět. Tady to viděl bylo. My jsme dnes měli v obraně kvalitu. Hájek podal výborný výkon,“ hodnotil přínos oddílového odchovance brněnský trenér Kamil Pokorný.

Po Filipu Královi (Toronto) a Jakubu Zbořilovi (Boston) se Hájek stal třetím obráncem v Kometě se smlouvou v NHL. V Brně by měl vydržet do doby, než se v zámoří rozhodne o startu nové sezony a nástupu do kempů. Podle posledních zpráv NHL cílí na začátek hned na Nový rok.

Svoboda po téměř třech letech nastoupil za Kometu Znojemská posila Anthony Luciani ani americká hvězda Peter Mueller za Kometu opět nenastoupili, ale po bezmála třech letech na sebe brněnský dres znovu navlékl její bývalý útočník Tomáš Svoboda. Střídavým startem 33leté opory druholigového Znojma, který za Kometu v minulosti odehrál 205 extraligových utkání včetně dvou finále, řeší brněnský tým marodku v útoku. Při výhře nad Mladou Boleslaví Kometě vypomohl i další její bývalý hráč Adam Gajarský.

Na návrat do svého někdejšího klubu se Hájek chystal během šesti tréninků na ledě a v týdnu i před obrazovkou, na které sledoval zápas Brna v Mladé Boleslavi. Tam hrálo ve středu. „Díval jsem se dvě třetiny, ale nějak extra obraz neumím číst tak, abych si něco do zápasu naplánoval dopředu,“ pousmál se. „Snažil jsem se pomoct, jak nejlíp to šlo. Dvě asistence jsou plusové, jsem za ně moc rád,“ řekl.

Jeho dva měsíce staré rozhodnutí odmítnout Kometu a ucházet se o místo v Olomouci vzbudilo velké emoce, proto bylo obnovení jednání nečekané.

„Vysvětlili jsme si to. Já jako chlap umím uznat chybu a ocením, když někdo druhý uzná svoji chybu. Každý nějakou udělá a Libor je mladý kluk, to k tomu patří. Máme čistý stůl a jsme pyšní na to, že máme v mančaftu tři kluky se smlouvou v NHL. Jsem velice rád, že se na ně naši fanoušci mohou dívat, jak na sobě mají dres Komety, i když to není přímo na stadionu, ale jen v televizi,“ řekl k Hájkově návratu šéf brněnského klubu Libor Zábranský.

Dvaadvacetiletý obránce, který v zápase strávil na ledě přes 15 minut, nechtěl svůj pozoruhodný okruh z Brna přes Olomouc a Ostravu zpět do Brna komentovat.

Potěšilo ho vítězství, naopak zklamán byl z absence fanoušků v hledišti. V play off NHL si na prázdnou arénu zvykl, do Brna se těšil na pověstný modrobílý kotel. „Vím, že diváci jsou tady úžasní. Když jsem si uvědomil, že tady nikdo nebude, tak škoda. Snad příště,“ pravil.

Do příště musí taky Zábranský vyřešit, co s přetlakem v obraně Komety. V šesti zápasech využil již deset beků.

„Plán mám, ale napřed se ho dozvědí hráči,“ řekl týmový boss. Jeho představou je co nejvyšší zápasové vytížení všech, což by znamenalo některého z beků odeslat na hostování. V pátek se do sestavy nevešel Lotyš Ralfs Freibergs. „Program bude náročný, takže kádr je potřeba mít širší,“ naznačil Zábranský.