Zábranský o Kometě: Po pauze jsme nebyli připravení. Jordána do obrany chce

Velkolepá říjnová jízda, která Kometu vynesla až pod špici extraligové tabulky, se v listopadu u stejného mužstva změnila v bolehlav. Důrazné pohovory proběhly minulý týden, dílčí zlepšení výkonu se dostavilo v neděli na ledě lídra extraligy z Pardubic – zkáza při obratu z 3:1 na 3:4 po nájezdech však do brněnského sebevědomí zasadila další ránu.

„V obecné rovině platí, že kdyby se mělo prohrát pětkrát, šestkrát za sebou, bude nervozita všude. U hráčů, trenérů i managementu. Nikdo nemůže být s takovým stavem spokojený,“ přiznává Zábranský před úterním domácím zápasem Komety proti Olomouci. Ve zlepšení věří, tíhu porážek si však uvědomuje taky.

Co za takovým rychlým propadem Komety stojí?

Jak se to jevilo mně z vrchu, tak místo abychom po reprezentační pauze byli nabruslení, tak jsme byli těžkopádní. Zdálo se, že nám to nejezdí, vypadávali jsme z role, ze systému. Proto ty nepříznivé výsledky. V neděli v Pardubicích se nám do hry vrátilo to, co jsme dělali během úspěšné série. Pardubice nevěděly, co s námi, a kdybychom si nepokazili závěr, tři body jsme si odvezli.

Vyvedla vás pauza na Karjala Cup z tempa?

Těžko to můžu komentovat já, co se v Brně stalo, když jsem byl pryč s nároďákem. Náš asistent Horáček taky. Je potřeba být korektní k našim partnerům i fanouškům a říct si, že jsme na zápasy po pauze asi nebyli připravení. Kdybychom byli, nedostali bychom deset gólů za dva zápasy. Asi se někde stala chyba, tu si musíme vyhodnotit. V Pardubicích to po dvě třetiny bylo dobře po systémové stránce, o což jde především. Aby kluci neplavali, nepropadali, nevznikaly za nimi díry, protože pak to vypadá hloupě. Z přemíry snahy pak můžou někde zahučet.

Jakmile se začne prohrávat, debatuje se o změnách. Co u vás? Začněme rovnou u pozice trenéra Pešouta.

Nebudeme si nic nalhávat, hra nebyla povedená. Upřímně řečeno ale to poslední, co bych já chtěl řešit, je pozice trenéra. Zaprvé nevidím takového, který by byl k dispozici a mohl by přijít do Komety, zadruhé nedělní výkon z Pardubic naznačuje zlepšení. Jsme zklamaní, že se tam neudělaly tři body, ale věřím, že se to zvedá. Bohužel to ve sportu funguje neúprosně, trenérská role je nevděčná, ale teď se tím zabývat nechci. Doufám, že kluci v úterý doma potvrdí lepšící se výkon a přidají k němu tři body.

Už u toho nebude centr Sallinen, který odešel do Švédska. Proč?

V úvodu sezony přišel na výpomoc, když si náš střední útočník Strömberg zlomil prst. Hlavně ze začátku odvedl výbornou práci. Dopředu jsme byli domluvení, že jeho přáním bylo hrát ve Švédsku. Byla tam oboustranná opce na jeho působení u nás, hráli jsme spolu fér hru. Tomi jde do Luley, takže mu vyšlo, co si přál, nám pomohl a my mu za to děkujeme.

Poohlížíte se po náhradě?

Stoprocentně se o to snažíme, dělá se na tom dnes a denně. Zatím není nic tak aktuálního, abych mohl říct jméno. Nechci nikoho urazit, ale nemáme tip na takovou posilu, která by nás vytrhla a uhrála víc, než nám uhrají naši mladí kluci. Co nás trápí je obrana, o které jsem si myslel, jak ji máme v pohodě. Zasáhla ale zranění, vypadl nám Holland, chybí Ďaloga. Z ekonomického hlediska to nemá cenu řešit natvrdo přestupem, když se vám marodi budou zase vracet, spíš tedy záskokem, jakým byl pro nás Sallinen. Jenže jak jsou soutěže rozjeté, každý si kádr hlídá, což naprosto chápu.

Jedno jméno ale létá vzduchem, a to je jméno reprezentačního beka Jordána. Právě se vrací z KHL, trvá váš zájem z jara?

Nikdy jsem se netajil tím, že bych ho u nás chtěl. Respektuju, že pokud bude mít lepší nabídku z extraligy nebo ze zahraničí, což konkrétně může být Švýcarsko, půjde po ní. Beru to tak, že co není teď, může být v budoucnu, nikdy není všemu konec.

Čili jste v kontaktu?

Zeptal jsem se zástupce jeho agentury, jak se věci mají, a přišla jasná odpověď, že Džordyho záměrem je najít angažmá v zahraničí. Otevřeně říkám, že kdyby byl na trhu a bylo možné ho získat k nám, tak bych hodně pracoval na tom, aby u nás skončil. Je to výborný defenzivní bek, výborný povahově. Pro to bych udělal maximum.

Vraťme se ještě k sezoně Komety. V říjnu sedm výher, v listopadu čtyři prohry. Co je blíž jejím skutečným letošním možnostem?

To první. Nechci se nějak upínat k příkladům z minulosti, ale když náš hokej něčeho velkého dosáhl, vždycky to bylo postavené na gólmanovi a perfektní obraně, a to se přenáší do naší soutěže. Pokud nebudeme hrát perfektně vzadu, budeme propadat a začneme nabízet soupeři přečíslení, tak nemáme šanci nejen my, ale neměl by ji nikdo. Ukázalo se to i v Pardubicích v neděli. Dynamo má fantastické mužstvo, nákladné, a já mu to jako bývalý pardubický hráč strašně přeju, ale když jsme hráli dobře dozadu, tak Pardubice nevěděly, co s námi. Kdybychom si to nepokazili sami, tak si odtud odvezeme tři body, a to je potřeba říct, že odtud se body letos vozit nebudou.