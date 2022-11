Je to frustrující, řekl po debaklu Komety lídr obrany Kundrátek

„Je to frustrující, máme si k tomu co říct a určitě si k tomu něco řekneme. Musíme se připravit na další zápas,“ sypal ze sebe naštvaný lídr brněnské obrany Tomáš Kundrátek.

Kometa může po nepovedeném představení litovat, že právě tenhle zápas nemohla kvůli poruše chlazení sehrát v původním termínu před reprezentační přestávkou. Tehdy byla rozjetá, počet výher za sebou vytáhla na sedm.

Odklady (a pauza pro Karjala Cup) jakoby ji vyhodily ze sedla. Sice minulý pátek doma zdolala Plzeň, ale v neděli i včera se nechytala.

2x po sobě byl z brněnské branky střídán Dominik Furch. S Libercem odchytal 29 minut.

„Myslím si, že to nebude tím,“ odmítl ale narušení herního rytmu jako důvod nezdarů Kundrátek.

Jeden z klíčových momentů prohry s Libercem se odehrál už v první polovině první třetiny. V 5. minutě brousek v dresu hostí Jaroslav Vlach sestřelil ránou do hlavy brněnského kapitána Martina Zaťoviče, musel za to pod sprchy a Kometa se mohla nastartovat pětiminutovou přesilovkou. Nevyužila ji, naopak z prvního útoku po jejím ubránění Bílí Tygři šli do vedení.

„Dokonce si myslím, že jsme tu přesilovku nehráli špatně, šance jsme měli. Bohužel když skončila, dostali jsme gól. Oklepali jsme se, začali jsme tlačit ve druhé třetině, ale z brejku jsme inkasovali podruhé a po teči po buly potřetí. To s námi zamávalo, do konce zápasu jsme nenašli pohodu a klid. Nemá cenu se na nic vymlouvat: propadli jsme na celé čáře,“ konstatoval brněnský kouč Martin Pešout.

Znovu kvůli vyburcování mužstva střídal brankáře, stejně jako v Litvínově se to však minulo účinkem. Střídaný Dominik Furch byl v 29. minutě tak naštvaný, že místo na střídačku pelášil rovnou do šatny.

10 gólů inkasovala Kometa v posledních dvou zápasech, po pěti kusech od Liberce a Litvínova.

I Liberec šel do včerejšího zápasu po výrazné prohře a na rozdíl od Komety si s reparátem poradil.

„Po faulu Jardy Vlacha jsem si říkal, že to není ideální začátek. Mohlo nás to pohřbít, nás to ale nakoplo. Ubránění oslabení, ať to bylo dobrým výkonem brankáře (Jakuba Neužila), nebo blokováním střel, nás semklo. Viděl jsem u hráčů velkou obětavost, kterou jsem v minulých zápasech neviděl, a taky disciplínu,“ chválil výkon svého celku liberecký trenér Patrik Augusta.

S popisem atmosféry, jaká po nedělním výpadku v Olomouci v Liberci panovala, se nepáral. „Sluníčko nesvítilo,“ shrnul.

Stejné to teď bude do pátku, kdy se Kometa doma postaví Olomouci, pro změnu v Brně. „Úplně stejné. Musíme na hráče přitlačit a o sto procent se zlepšit,“ zavelel Pešout.