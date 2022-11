Boj na krev, zápas hodný play off. Sparta slaví, Třinec se zlobí na rozhodčí

Přesněji 92 vteřin před zazněním závěrečné sirény se Horák zjevil na brankovišti a suverénně překonal Kacetla šikovnou kličkou na dlouhou ruku.

„David Tomášek zkoušel střílet, sjelo mu to a puk šel na třineckého obránce. Měl jsem trochu štěstí, protože se mi podařilo mu nadzvednout hokejku. Jedinou možnost, co jsem měl, bylo udělat kličku do protipohybu brankáře. Vyšlo to, za to jsem rád,“ popisoval akci po zápase.

Horákova trefa byla jediná z osmnácti sparťanských a třiadvaceti třineckých, která se ujala.

„Mrzí nás to. Chtěli jsme vyhrát, odvézt si body, to se nám nepodařilo. Udělali jsme minutu a půl před koncem chybu,“ štvalo třineckého Martina Růžičku.

„Všichni víme, jak Třinec hraje. Má kvalitní mužstvo, jsou to vždy urputné zápasy. Za vítězství 1:0 jsme moc rádi a pomůže nám do další části sezony,“ tuší Horák.

Potyčka před brankou Sparty

Sparta vyhrála i čtvrté utkání s trenérem Miloslavem Hořavou na střídačce, obdržela jen tři góly a proti Třinci dokonce poprvé udržela čisté konto.

„Kdo ho zná, tak ví, že má obrovský respekt u hráčů. Všichni šlapou tak, jak on řekne. Je to výborný trenér a vypadá to, že se to začíná trochu obracet,“ doufá Horák.

„Babrali jsme se v tabulce hodně dole, sebevědomí jsme neměli moc vysoké. Defenzíva byl náš největší problém, dostávali jsme hodně gólů, dost z nich z oslabení. Teď jsme se konečně trochu chytli, obrana funguje, máme čistší hlavy, více si věříme a v tom musíme pokračovat,“ má sparťanský útočník jasno.

Trenér Sparty Hans Wallson

Po 24. kole patří Spartě osmá příčka a na posledního soupeře z Třince na pátém místě ztrácí jen pět bodů. Přitom ještě minulý týden ji od posledního Kladna dělil jediný bod.

A nebylo daleko, aby Sparta vyšla z úterního duelu s prázdnou. Zhruba dvě a čtvrt minuty před koncem si cestu za obranu našel Růžička. Dostal přihrávku na modré a uháněl sám na Jakuba Kováře.

Jenže obránce Jakub Krejčík ho v poslední chvíli zastavil a ačkoliv se třinecký forvard rozčiloval sebevíc, paže rozhodčího zůstaly u těla.

„Za gól si můžeme sami. Ale to, co se stalo předtím, to mohlo ovlivnit celý zápas. Neříkám, že by to dopadlo jinak, ale mohlo,“ zlobil se po zápase Růžička.

„Za mě jasný šroubovák. Byl jsem za stejný zákrok vyloučený ve druhé třetině,“ a po chvilce mlčení dodal: „Alibismus.“

Trenér Třince Zdeněk Moták v diskusi s hlavním rozhodčím Oldřichem Hejdukem

Cítil křivdu, inkriminovaný moment avšak ani jeden z trenérů nezmínil. Hořava dokonce ocenil hru Třince. „Byl lépe organizovaný, lepší na puku. My jsme to nahradili bojovností a v závěru se k nám přiklonilo štěstí, že jsme dali ten jeden gól. Ale byl to skvělý zápas play off parametrů,“ řekl kouč domácích.

Právě on stojí s parťákem Hansem Wallsonem za zlepšenými výkony Pražanů.

„Ale výsledky jsou lepší než předvedená hra. S body jsme spokojení, nebudu říkat, že ne. Ale na postu brankářů máme dva vynikající gólmany a to hraje velkou roli,“ opět připomněl.

Sparta se pokusí natáhnout sérii výher v pátek doma proti Hradci, naopak Třinec se v Olomouci bude snažit získat všechny tři body poprvé od 20. listopadu.