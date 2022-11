54 vteřin a bylo po Kometě. Vstup do zápasu byl tragický, láteřil Pešout

Stačilo 54 vteřin a bylo po Kometě. Impozantním vstupem do nedělního zápasu hokejisté Litvínova odrovnali rozparáděné Brno, smetli ho 5:1 a utekli z předposledního místa extraligy na jedenácté. Zato Kometa vypadla z elitní čtyřky. „Vstoupili jsme do utkání naprosto tragicky, na tom se asi všichni shodneme. Celá první minuta udala ráz zápasu; domácí šli nahoru, my dolů,“ láteřil brněnský trenér Martin Pešout, zato domácí se drtivým entrée opájeli.