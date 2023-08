Vary se širokým kádrem. Chci silnější konkurenční prostředí, říká kouč Bruk

V úvodním zahřívacím týdnu měli hokejisté v plánu zvládnout denně jednu posilovnu a jeden led. Od tohoto týdne už trénují dvoufázově, a to vždy v pondělí, úterý a ve čtvrtek. Pak už odstartuje série přípravných zápasů, kterých bude celkem devět. „Prvních čtrnáct dní budeme tým na zápasy dělit, to znamená, že jedna parta pojede na zápas a druhá bude v Karlových Varech trénovat,“ řekl Bruk na klubovém webu.

Energie v předešlých třech sezonách skončila v předkole play off, v létě se snažila posílit zejména ofenzivu. Do útoku vedle Kangasniemiho angažovala Švéda Lukase Zetterberga, Jana Bernovského, Ondřeje Procházku a Romana Přikryla. Novou brankářskou jedničkou by se měl stát Dominik Frodl. Nahradit budou muset Petra Koblasu, Martina Kohouta nebo Štěpána Lukeše.

Kladenský útočník Jaromír Jágr před brankářem Štěpánem Lukešem z Karlových Varů

„Chceme mít lepší a stabilnější sezonu než vloni. Je jasné, že se nám nevyhnou nemoci nebo nějaká zranění, proto máme širší soupisku. Vloni jsme sestavu i kvůli tomu někdy složitě skládali a hráče jsme si museli půjčovat, a tomu se chceme vyhnout. Druhým důvodem je to, že chceme vytvořit silnější konkurenční prostředí, v něm mají hráči největší růst a progres,“ uvedl Bruk.

První přípravné utkání čeká Západočechy v úterý 8. srpna, kdy se představí v Mladé Boleslavi. Generálkou na start extraligy bude ve čtvrtek 7. září souboj s Litvínovem, do soutěže Energie vstoupí v pátek 15. září na ledě Vítkovic.