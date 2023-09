Karlovy Vary chtějí v nové sezoně zaútočit na extraligové čtvrtfinále

„Čeká nás šestadvacátá sezona v extralize, ale pro nás jako nové zástupce managementu a vlastnické struktury je to sezona první. Osobně ji považuji za nesmírně důležitou. Mělo by se ukázat, zda se projeví to, co jsme se snažili propsat do klubu, a jestli ho posuneme dopředu směrem, kterým si přejeme,“ řekl jednatel klubu Daniel Tobolka na dnešní tiskové konferenci. „Jestli Energii začneme táhnout nahoru,“ podotkl.

Tobolka se stal společně s Dušanem Šenkyplem majitelem klubu loni a postupně změnili management, posílili realizační tým „áčka“ a před sezonou i hráčský kádr. Navíc navázali úzkou spolupráci s prvoligovým Sokolovem. „Myslím si, že posily, které jsme přivedli, jsou skutečnými posilami. Zejména na brankářském postu. A získali jsme i dva cizince, kteří se nám v přípravě zdáli být velice dobří,“ poukázal Tobolka na brankáře Dominika Frodla a útočníky Iikku Kangasniemiho a Lukase Zetterberga.

Přípravné hokejové utkání Litvínov - Karlovy Vary. Zleva Denis Zeman z Litvínova, Roman Přikryl z Karlových Varů a brankář Litvínova Šimon Zajíček.

I proto Energie věří, že bude v sezoně úspěšnější než v minulosti. „Očekávání bych rozdělil na dvě sekce. V základní části bychom rádi hráli v první polovině tabulky, do sedmého osmého místa. Pro play off jsme si řekli, že milníkem úspěchu je pro nás postup do čtvrtfinále. To jsou, myslím, reálné cíle,“ řekl jednatel klubu. Přes čtvrtfinále se Karlovy Vary dostaly naposledy v roce 2009, kdy získaly historický titul. V posledních třech letech vypadly vždy v předkole play off.

Západočeši v přípravě odehráli devět zápasů a prohráli jen jednou, hned na úvod po nájezdech v Mladé Boleslavi. Poté osmkrát vyhráli. Trenér David Bruk tomu ale nepřikládá důležitost.

„Výsledky nás nezajímaly, nás zajímala hra. Potřebovali jsme získat data ze zápasů, abychom věděli, kde je to dobré a kde nás trošku tlačí bota. Soutěž začíná v pátek a nelze srovnávat přípravu s ostrým startem do extraligy, tam nás to teprve svlékne donaha,“ podotkl Bruk. Karlovy Vary se v pátek představí na ledě Vítkovic.

Za důležité nepovažoval ani skutečnost, že Energie inkasovala v přípravě maximálně dva góly v jednom utkání. „Obranná hra dobrá nebyla, data, které jsme sbírali, nám ukázala jiná čísla, než byly výsledky,“ řekl Bruk a poukázal i na skutečnost, že výsledky před sezonou ovlivňuje i to, v jaké fázi přípravy tým je a s kterými hráči nastupuje. Například Západočeši nastoupili jen dvakrát v kompletním složení.