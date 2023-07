V Třinci se chci učit, říká Polášek. O konci ve Spartě se dozvěděl z videa

Jak se vůbec váš příchod do Třince zrodil?

Bylo to hodně rychlé. S panem Peterkem (sportovním ředitelem Ocelářů) jsme to drželi v tajnosti. Vše jsme ukuchtili někdy ve čtvrtek, pátek. Předtím se mi z Třince ozvali, jestli bych měl zájem poprat se o šanci. Hned jsme byl víceméně rozhodnutý jít do toho za jakýchkoliv podmínek. Dosud jsem se jen připravoval a čekal na nabídku, která by dávala smysl. A ta přišla.

Bylo jasné, že ve Spartě končíte?

Upřímně, po sezoně jsem to jasné neměl. Hrozně dlouho jsem nevěděl, na čem jsem. Sparta pak pustila video, kde to oznámila.

Do Třince jste přišel s tím, že pokud neuspějete, budete hrát první ligu ve Frýdku-Místku. To vám nevadí?

Tahle možnost tam je. Nepřišel jsem s tím, že si tady ze mě všichni sednou na pr*el. Chci se poprat, abych si tady zahrál. A v Třinci mi to stojí za to. I kdybych se neprobojoval do sestavy, vím, že musím zůstat v zápřahu. A pokud by to znamenalo, že pomohu Frýdku-Místku, tak tam půjdu.

Nejste málo sebevědomý?

To fakt ne. Přišel jsem s tím, ať mi dají měsíc a budu v základu. Třeba to nevyjde, ale moc si to nepřipouštím.

Máte spoustu zkušeností. Okusil jste nižší soutěže v zámoří, tři sezony jste odehrál v KHL, působil jste ve Finsku, ve Spartě a ve Vítkovicích. Byl jste někdy v podobné situaci, abyste musel bojovat o místo?

Tak to je pokaždé, když měníte klub. Neznají vás, takže musíte začít úplně od nuly. Tak jsem to měl v každém novém týmu. A je úplně jedno, jestli je vám třicet nebo dvacet. Jakmile jste na novém místě, pozici si musíte vydobýt.

Sílu Třince jste poznal na vlastní kůži...

... No, už několikrát.

Po prvním tréninku v Třinci se z Adama Poláška pot jen řinul.

Sparta s ním letos vypadla ve čtvrtfinále. Jak jste to vnímal?

Jako každý rok. Minulé dvě sezony jsem se Spartou byl pokaždé na straně poražených. Tentokrát šli Oceláři do play off dokonce z předkola. Od nás byla očekávání taková a maková, ale když takhle tvrdě narazíte, zjistíte, že uspět tak jednoduché nebude. A Třinec si to uhrál jako týmovým výkonem, který předvádí v play off pokaždé. Ani jednou jednou nás nevyřadili tím, že by měli na papíře lepší hokejisty, ty měla Sparta. Porazili nás drajvem, odhodlaností a systémem. Tím, co nám chybělo.

Takže jste přišel poznat vítěznou mentalitu?

To je hlavní důvod, proč jsem tady. Něco se v Třinci dělá dobře a já bych se chtěl naučit, co to je. Na čem to stojí. I když mi je třicet dva, pořád mám velkou příležitost učit se.

Jak vůbec vnímáte třinecké mužstvo?

Třinec je hodně specifický. Tým se tolik neobměňuje. Proti stejným klukům hraju už nějakých osm let. Hodně jich znám i z reprezentace. Není to tak, že bych nikoho neznal.

Adam Polášek ze Sparty a Jan Bambula z Olomouce v souboji

Třineckého trenéra Zdeňka Motáka znáte ještě z vítkovické mládeže a pak i ze Sparty. Může vám to v boji o pozici v mužstvu pomoci?

Ne. Když jsem si s ním volal, jasně jsme si řekli pravidla. Řekl mi, s čím sem jdu a že to záleží čistě na mně. Je to férový chlap. Vím, že když šanci budu mít a uhraju si ji, tak to nebude o tom, že by mi nějak pomáhal, ale že jsem si místo opravdu vybojoval.

Jste z Ostravy. O návratu do Vítkovic jste nepřemýšlel?

To je spíš otázka na mého agenta. Zjišťovali jsme všechny situace. Podle mého si Vítkovice, zejména po minulém roce, chtěly kádr udržet. Tomu jsem se ani nedivil, když byly po základní části druhé.