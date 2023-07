Kladno začalo bez Jágra. Myslím, že do sezony naskočí, tipuje trenér Vejvoda

„Neslyšel jsem od něj, že by končil. Myslím, že do sezony naskočí,“ tipuje jedenapadesátiletý Jágrův vrstevník. „Záleží, jak mu bude fungovat tělo. Uvidíme, jak se bude cítit a podle toho se všechno bude odvíjet.“

Jágr je zatím v zámoří, o víkendu by měl podle Vejvody přiletět domů. Už po úspěšné záchranářské baráži nejobletovanější český hokejista tvrdil: „Mám jasno v tom, že bych musel naskočit v srpnu už do přípravných zápasů, abych pokračoval v kariéře, v průběhu sezony by se mi asi znovu nechtělo.“

Vejvoda ovšem soudí, že ani srpen nebude směrodatný. „Situace je stejná jako loni. Taky s námi nebyl od začátku, pak jsme měli zraněné a někdy v listopadu se přidal k týmu,“ připomíná. Nakonec Jágr zvládl v základní části extraligy 26 zápasů, v nich pět gólů a devět asistencí, pomohl i v baráži.

Nejen olympijský vítěz z Nagana, i další kladenský velikán Tomáš Plekanec na úvodním tréninku scházel. Také on pobývá v zámoří a připravuje se individuálně, připojí se v půlce srpna. Vítěz Stanleyova poháru Michael Frolík neboli Baby Jágr, který ohlásil comeback domů do Kladna po sedmnácti letech, poprvé nazuje brusle v úterý.

„Máme hodně mladých hráčů a je dobře, že jsme získali Froldu z Liberce. Je zkušený a profesionál, bude příkladem na ledě i mimo něj, to je hodně vítané,“ pochvaluje si Vejvoda.

Rytíři kádr obměnili. Pryč jsou Kubík (České Budějovice), Kehar, Zikmund, Michnáč (Nové Zámky), Indrák (Plzeň), Brodecki, Cibulskis (Herning) a Sotnieks (Rouen). Kromě mazáka Frolíka naverbovali Kusého z Finska (Kiekko-Pojat), Kanaďana Sideroffa a Američana Marteneta, zpátky je bývalý kapitán Strnad z Českých Budějovic. Současný kapitán Plekanec prodloužil smlouvu stejně jako mistr světa Klepiš. Dotahuje se příchod obránce Hejdy ze Slavie.

„Jaký byl první trénink? Vypípáte to?“ usmíval se útočník Jakub Klepiš. „Když člověk nebyl v bruslích dva tři měsíce jako já, není to nic příjemného.“

Kádr se podle Vejvody už moc měnit nebude. Nových zámořských akvizic si cení. „Martenet je dvoumetrový defenzivní obránce, Sideroff zase kreativní útočník s dobrou střelou. Bohužel první trénink vynechal, protože mu na letišti ztratili výstroj,“ lituje kouč. „Co se týče dalších posil, Strnad jde domů a Kusý měl dobrou sezonu ve Finsku. Je menší, pravák, bude rychlejší a šikovný na puku.“

Do realizačního týmu Rytířů se začlenil kondiční trenér Tomáš Horna. „Líbila se mi celá letní příprava, co s hráči dělal, jak s nimi mluvil,“ vyzdvihuje novice Vejvoda.

Kladno trénuje ve Slaném, neboť na domácím ČEZ Stadionu finišuje stavba energocentra, kde bude chlazení obou ledových ploch se strojovnou a zázemím pro ledaře. Domů by se Rytíři měli vrátit 20. srpna. První přípravný zápas s Karlovými Vary odehrají 10. srpna ještě ve Slaném, to samé 17. srpna s Litvínovem. Se Slavií nastoupí 24. srpna v Mělníku.