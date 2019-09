Čeští junioři v extralize spíš paběrkují, ve Finsku a Švédsku přibývají

Hokej

Dalších 10 fotografií v galerii Český kapitán Martin Nečas padá po zákroku Švýcara Matthewa Verboona v utkání mistrovství světa hokejistů do 20 let. | foto: AP

dnes 6:59

Za posledních pět let nenajdete juniora, který by v české extralize dospělých nastoupil do všech 52 zápasů základní části jedné sezony. Obecně hráči pod dvacet let nepatří v Česku mezi tahouny týmů. A jen málo jedinců neprosedí většinu zápasů na střídačce.