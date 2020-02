Jandačovi návrat do Sparty zhořkl. Na střídačce úřadoval i nečekaný asistent

Výsledek 2:3 z pohledu Sparty ostatně trefně okomentoval Jandačův hradecký protějšek Vladimír Růžička: „Vyhráli jsme jako zázrakem.“

Sparta do prvního zápasu pod Josefem Jandačem, který doplnil v trenérské dvojici Miloslava Hořavu, nastoupila zostra. Navrch měla herně i gólově, zatímco Mountfield se hledal. Během první třetiny také přišla ona zmíněná vzájemná zdravice staronového trenéra s publikem a vše nasvědčovalo tomu, že to bude návrat, jak se patří.

Jenže od druhého dějství Hradec začal z minima dolovat maximum a zejména díky dvougólovému představení exsparťanského Kevina Klímy nakonec zápas dovedl k těsné výhře.

„Mně se zápas líbil, i když jsme ho prohráli. Bylo vidět enormní nasazení, nás srážely neproměněné šance a individuální chyby,“ nebyl ani přes prohru skleslý kouč Hořava.

Jandač totiž po porážce mezi novináře nepřišel, byť většina z nich čekala právě na něj. Těžko říct, zda by po výhře byla situace jiná a Jandač by radost z vítězného návratu přišel sdílet i s médii. Každopádně po těsné porážce se na 51letého trenéra, který začátkem sezony dostal vyhazov z ruského Magnitogorsku, čekalo marně.

Jeho parťák Hořava dojmy z nové kooperace tandemu popsal lakonicky: „Je to normální spolupráce, je těžké k tomu po jednom zápase něco říkat.“ Sparťanská dvojice si odbyla premiéru paradoxně proti dalšímu trenérskému duu, hradeckým Vladimíru Růžičkovi a Tomáši Martincovi.

Martin Jandus ze Sparty a Radek Pilař z Hradce Králové.

Jandač s Hořavou si předem rozdělili úlohy na střídačce jasně - Jandač bude mít na povel útočníky, zatímco Hořava řídí obránce. „A když dojde na spor, vědu z toho dělat nebudeme. Uvidí se, kdo rozhodne, ale situace, abychom měli totálně rozdílné názory, nenastane,“ ujišťoval Jandač v rozhovoru pro iDNES.cz minulý týden.

Během středeční partie ale úřadoval na střídačce Sparty i jeden nečekaný kibic. Sportovní manažer Jaroslav Hlinka, který po vyhazovu Němce Kruppa vedl mužstvo jeden zápas po boku sportovního ředitele Petra Tona, se ani po angažování Hořavy s Jandačem na tribunu nevrátil. Proti Hradci vypadal jako rovnocenný parťák oficiálního trenérského dua, minimálně co do gestikulace na rozhodčí nebo komunikace s hráči.

„Máme rozdělenou práci, abychom toho obsáhli co nejvíc,“ odpověděl s lišáckým úsměvem Hořava na otázku, jaká role vlastně Hlinkovi na střídačce nyní připadá. Na to, zda bude Hlinka doplňovat trenérský do konce sezony, nebo je to jen dočasné řešení, zkušený kouč neodpověděl vůbec.

Třeba bude jasněji v neděli, kdy Sparta hostí Karlovy Vary. Utkání začíná v 16:00 a sledovat jej můžete online.