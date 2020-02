Jandač o návratu do Sparty: Medvěd se probudil ze zimního spánku

Jejich táta totiž místo vysněné dovolené jde do práce. Kouč Josef Jandač přijal nabídku Miloše Hořavy, aby teď spolu vedli po odvolání Uwe Kruppa hokejovou Spartu.

Před týdnem jste říkal, že Sparta bude bez vás. Proč nastal obrat?

Doma jsme si řekli, že do konce sezony nepůjdu trénovat, a nastavili jsme rodinný režim. Celý život se podřizuje rodina tátovi, takže jsme měli absolvovat poznávací zájezdy. Nakonec řekli, že to dáme jindy, a zase jsem dostal zelenou. Ze Sparty jsem cítil eminentní zájem. A tím, že mě v Rusku vyhodili dost brzy (v Magnitogorsku skončil v září), tak jsem odpočatý. Zkrátka medvěd se vzbudil ze zimního spánku.

Co vás hlavně láká?

Že ta nabídka přišla na závěr sezony, kdy je to plné adrenalinu, emocí, přesně to, proč to člověk dělá. S Milošem (Hořavou) jsme spolu nikdy nepracovali, ale byli jsme teď v častém kontaktu, hodně věcí jsme si vyjasnili. On i já máme dost odtrénováno a máme podobný pohled na hokej, což je podstatné.

On vás přesvědčil?

Já byl v kontaktu s Jardou Hlinkou, bavili jsme se, že bychom měli zájem v příští sezoně. Ale nikam jsme to nehonili. Pak to ale nabralo rychlý spád a ve čtvrtek přišlo, jestli to vezmu hned. Nebylo tam kategorické ne, dali jsme tomu čas, abychom probrali pro a proti. Abychom se poznali s Milošem i novým majitelem.

Miloš Hořava bude mít na starosti beky, vy útočníky. Kdo při sporu rozhodne?

I o tom jsme se bavili. Miloš mi říkal, ať z toho neděláme vědu, že ze zkušenosti ví, že se vždycky trenéři nakonec shodnou. A jestli mám potřebu dělat konečná rozhodnutí, ať si to vezmu. Říkám mu, že si to nebudu brát já, když on vlezl k týmu jako první. Takže to ještě vyplyne. Ale věřím, že situace, abychom měli totálně rozdílné názory, nenastane. Že třecí plochy nebudou. Navíc poslední roky jsem se o práci dělil. V nároďáku jsem se radil s Jirkou Kalousem, Jardou Špačkem. Někdy se může stát, že pak můžu rozhodnout jinak, ale kdybych to dělal opakovaně, tak by se mi na to moji asistenti vykašlali.

Jaký je váš pohled na Spartu?

I já byl překvapený, že se ta výměna udála. Teď bude důležité, aby se našla správná chemie, kluci měli optimální formu v období, které přijde, uzdravili se marodi. Ovšem vidím, že Sparta má hodně remíz a drtivou většinu prodloužení vyhrála (12:1). To jsou body, které kdyby nebyly, tak tým není vysoko. A spoléhat se, že se to bude pořád naklápět na vaši stranu, nejde. Pro nás s Milošem je nejdůležitější rychle zapadnout do mužstva a nastavit systém hry, který bude pro hráče co nejjednodušší, ale aby ho důsledně plnili.

Vaším šéfem bude Petr Ton, který coby hráč pod vámi ve Spartě skončil, i když vyhrál bodování.

Kdyby byl mezi námi svár, blok, tak by se jméno Jandač neskloňovalo a já bych tu nabídku taky nevzal. Petr pode mnou odehrál jedny z nejlepších sezon v kariéře. A ten konec? On ani já nejsme ubrečené panenky, abychom se v tom hrabali a měli to celý život v sobě.