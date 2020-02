Klíma se pomstil Spartě velkolepě. Střet s brankářem úmyslný nebyl, říká

Pod ní je tučným písmem podepsaný právě syn někdejšího útočníka Petra Klímy. Kdyby hradecká výprava nechala svého Kevina doma, dost možná by si z Prahy neodvezla ani bod. Domácí v první třetině úřadovali a když Hradec ve druhém dějství nejprve nevyužil pětiminutovou přesilovku a stejně marně si vedl i v následné početní převaze, vypadalo to s Mountfieldem zle.

A tak to vzal na sebe Kevin Klíma, který na konci minulého ročníku zářil právě v dresu Sparty, z níž na východ Čech přestoupil začátkem aktuální sezony. Mladík s americko-českým původem prokličkoval přes všechny protivníky a efektně překonal i gólmana Machovského, čímž konečně využil jinak bídnou přesilovku Hradce.

„Je fakt, že kombinace v pásmu nám dělá problémy. Ale nebylo to tak, že bych se rozhodl to vzít celé na sebe,“ popisuje možná stěžejní akci zápasu Klíma. „Vzal jsem si puk a nabral velkou rychlost. Viděl jsem, že jejich útočník zůstal trochu za hrou, tak jsem do toho kopnul. Prostě jsem měl prostor, tak jsem to zkusil. Naštěstí jsem to projel a povedlo se mi to procpat za brankáře. Ten gól nás povzbudil a dostal nás zpátky do zápasu.“

V nemilost sparťanských fanoušků upadl ještě více ve chvíli, kdy při dojíždění puku narazil do Machovského a ten se dlouho nemohl zvednout z ledu. Zatímco otřeseného gólmana podpírali spoluhráči při cestě na střídačku, z tribun se na Klímu snášely nenávistné pokřiky. „Je ale jasné, že jsem to neudělal schválně. S Machym jsem kamarád. Musím se na to ještě podívat na videu, ale cítil jsem, že mě zezadu někdo strčil,“ tušil Klíma.

Jinak ale štval příznivce svého bývalého působiště čistě hokejovým umem. Například vítězným gólem, kterým se dost inspiroval u svého prvního zásahu – znovu rychlý průnik, znovu proměna beků Sparty ve statické kužely a znovu nemilosrdné zakončení, tentokrát nad rameno zaskakujícího Sedláčka.

Klíma se činil i při obranné hře, kdy zaskočil za bezmocného Lukeše. Hradecký gólman ležel na ledě a jen hbitý zásah útočníkovy hole zabránil vyrovnání na 3:3. „Odrazilo se to Štěpánovi od nohy a pak do branky, naštěstí jsem tam stihl včas sáhnout a vytáhnout to. Jinak nás ale držel skvěle,“ vyzdvihl důležitý přínos gólmana Klíma.

Jinak to byl ale jeho zápas. Tříbodový duel zaznamenal během 67 extraligových klání poprvé, navíc proti svému bývalému zaměstnavateli. „Jasně, všichni ale z toho máme stejnou radost. Teď je můj tým Hradec, na to, co bylo, nemyslím,“ neřešil Klíma spojitost se Spartou.