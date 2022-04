Jihlava se v baráži poučila, třetí zápas rozhodla v přesilovkách

Poučili se. Jihlavští hokejisté po úvodních dvou barážových duelech, ve kterých favorizovanému Kladnu v Chomutově podlehli 4:6 a 1:4, dokázali najít několik věcí, na nichž je potřeba zapracovat. Tak, aby další bitvy o extraligu mohli dovést do vítězného konce.

„Musíme se Kladnu vyrovnat ve speciálních formacích. Jak v oslabeních, tak v přesilovkách,“ určil jasný úkol trenér Dukly Viktor Ujčík. „A hlavně nedostávat při naší přesilovce góly. Jen tak můžeme výsledek ještě zdramatizovat,“ uvedl jihlavský kouč před úvodní odvetou na domácím ledě.

Povedlo se. A také díky tomu mohla Dukla ve čtvrtek poprvé slavit výhru. Rytíře přehrála 3:5.

„O zápase rozhodlo to, že nám chyběl pohyb. Tím pádem jsme si nevytvářeli šance,“ mrzelo kladenského kouče Davida Čermáka. „Jihlava potom dostala přesilovky, které využila. A to byl rozdíl oproti těm zápasům v Chomutově.“

Právě přesilové hry přitom pro Jihlavu jsou velkou bolístkou. Už v prvoligovém play off ze 44 případů dokázala přesilovku potrestat pouze sedmkrát. Paradoxem je, že naopak v oslabení Dukla čtyřikrát sama skórovala. V úvodních dvou barážových bitvách Dukla hrála v početní výhodě hned šestkrát, namísto toho, aby v nich dokázala skórovat sama ve dvou případech inkasovala. V obou případech se po samostatném uniku prosadil Matyáš Hlava.

„Přesilovky nám nejdou celé play off, tam nás tlačí bota,“ připustil jihlavský asistent trenéra Karel Nekvasil. „A proti Kladnu se ještě přidalo déjà vu: dvakrát nám ten samý hráč úplně stejně dal při přesilovce gól. To tým samozřejmě hrozně srazí.“

Ve čtvrtek si Jihlava naopak přesilovkami pomohla. „Zaplať pánbůh, konečně jsme taky dali gól z přesilovky. Navíc hezký, nebyl to nějaký náhodný,“ pochvaloval si Ujčík. „To nám hrozně vlilo energii do žil, konečně jsme se prosadil z této činnosti.“

Vyloučení Kladna nejprve potrestal vyrovnávacím gólem na 3:3 Filip Seman, o vítězný zásah rovněž v početní výhodě se postaral Tomáš Havránek.

Jihlavští hráči přitom odmítají, že by při přesilovkách něco zásadním způsobem změnili. „Vůbec nic. Jen jsme se začali více soustředit,“ uvedl s úsměvem Havránek. „Trošku jsme to i zjednodušili, začali jsme více střílet. S tím, že se to pak nějak rozdbre a něco se tam objeví. A vyšlo to.“

Podle Semana Jihlava tentokrát přesilovky hrála s chladnější hlavou. „Sehráli jsme to lépe, přihráli jsme si, dokázali bránící čtveřici trochu rozhodit a uvolnit se,“ tvrdí jihlavský útočník. „Měli jsme lepší kontrolu puku. A to rozhodlo.“

Důležité také bylo, že Jihlava dokázala ubránit oslabení. „To, že soupeř nevyužil přesilovky, rozhodlo. Jeden gól jim neuznali, dva jsme dostali z brankoviště. Ale jinak jsme je do ničeho moc nepouštěli,“ pochvaloval si Havránek. „Naopak my jsme naše šance využili a myslím, že jsme vyhráli zaslouženě.“

S výkonem svého týmu byl spokojený i jihlavský kouč. „Díky zaslouží i skvělé jihlavské publikum, které nám dodalo spoustu energie a klukům i odvahu hrát tvrdý hokej. Bojovností, pohybem a odhodlaností jsme si to vítězství zasloužili,“ doplnil Ujčík.

Jihlava se vyrovnala také se dvěma nepříjemnými momenty. Poprvé, když se nesložila ve chvíli, kdy Kladno během 49 vteřin otočilo z 1:0 na 1:2. „Jde o to se nesesypat,“ uvědomuje si Havránek. „Vždycky, když dáte gól, jste na koni. Ale my jsme ukázali, že i když dostaneme, tak to nevadí,“ připomněl, že o necelé dvě minuty později bylo znovu vyrovnáno. Poté už Dukla měla více ze hry.

Kladno však ještě dokázalo zabojovat. V čase 39:01 snížilo Plekancem na 4:3, poté se už už radovalo z vyrovnání. Video rozhodčí však branku neuznal, protože padla až po siréně. „Tam trošku nervozita byla,“ připustil Seman. „Naštěstí to bylo až po odpískání.“

Ujčík si žádné negativní pocity nepřipouštěl. „Byl jsem si stoprocentně jistý, že to bylo po siréně. Slyšel jsem zvuk a teprve pak padl gól,“ uvedl jihlavský kouč.

„Jsem rád, že jsme se nesložili po třetím gólu, který jsme zase dostali minutu před koncem třetiny. Zvládli jsme vstup do třetí třetiny a nepřeneslo se to na nás. Takže to je takové poučení u předchozích zápasů,“ oddechl si Seman. „Myslím, že kdyby to bylo po dvou třetinách 4:4, bylo by to jiné. Ale my jsme tu třetinu vyhráli a pak jsme zápas udrželi,“ dodal spokojený Havránek.