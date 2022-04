Žukov? Být to na mně, netrestám a v pondělí chytá, smál se šéf disciplinárky

„No, máme tady šéfa disciplinárky,“ usmál se kladenský asistent trenéra Jiří Burger na tiskové konferenci a otočil se na Viktora Ujčíka, kouče Jihlavy: „Rozmysli si, co řekneš!“

Právě trenér Dukly je šéfem disciplinární komise hokejové extraligy, jenže kvůli střetu zájmů je pro baráž mimo funkci a jeho pravomoci převzal další člen komise Tomáš Jelínek.

„Být to na mně, Max samozřejmě v pondělí chytá,“ pokračoval v odlehčeném tónu Ujčík. „My bychom byli asi o něco radši, kdyby nějaký trest ještě přišel,“ reagoval se smíchem Burger.

Automatickou stopku by Žukov dostal v případě druhého osobního trestu do konce utkání v sezoně. Takhle bude záležet na disciplinárce, jak posoudí jeho bodnutí špičkou hole do Matěje Berana ze 17. minuty pátečního zápasu.

„Já jsem to ze střídačky nepostřehl, před bránou byl chumel hráčů. Potom jsme se na to koukali na tabletu. A bylo vidět, že gólman Jihlavy hokejkou Berana bouchnul,“ vykreslil Burger a přiznal: „Nevybavuji si, že bych někdy ve své kariéře zažil vyloučení brankáře do konce zápasu.“

Rus Žukov už ve třetí barážové partii fauloval, ale tehdy jen dvouminutově. Provinil se podrážením. V aktuálním ročníku první ligy nastřádal 14 trestných minut. Hlavně však byl oporou Dukly, ve vítězném play off se blýskl pěti čistými konty. V pátek ho nahradil nerozchytaný Adam Wolf, Kladno v přesilovce díky dvěma zásahům uteklo na 3:1 a utkání nakonec ovládlo.

„Myslím si, že Žukov je jejich největší zbraň, s Čachotským tým táhnou. Jakmile jim chyběl, oni věděli, že vzadu nejsou úplně jistí. Využili jsme toho,“ pochvaloval si kladenský útočník Adam Kubík.

A Ujčík přiznal: „Věděli jsme už před zápasem, že se budou snažit nám do Maxe trošku chodit, aby ho dostali z komfortní zóny. Udělali to tak chytře, že se jim to povedlo. A zápas kvůli tomu dostal trošku jiný obraz, než jsme si představovali.“

Jaký obraz bude mít pondělí duel? Možná o něm rozhodne i verdikt disciplinárky v případu Žukov.