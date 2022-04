Jak je důležité míti Filipa. Kladenský talent deptá Jihlavu góly v oslabení

Nebyla troufalost znovu puk zasunout mezi nohy?

V neděli jsem šel do bekhendu, teď jsem se trefil z forhendu, úplně stejně to nebylo. Ale sám jsem byl překvapený, že místo mezi nohama nechal a že to vyšlo. Už asi budu muset začít trénovat jiné zakončení. I když nějaké ještě v rukávu mám.

Šlo o improvizaci, nebo jste měl během sóla jasno, co uděláte?

Věděl jsem dopředu, že budu zakončovat mezi nohy. Šlo jen o to, abych se podíval na gólmana, jak stojí. A jestli půjdu znovu do bekhendu nebo ne.

Máte dané, že když v přesilovce soupeře získáte puk, vy pelášíte dopředu?

Úplně bych neřekl, že to je náš vzorec. Odmala jsem byl tlačený hodně do útoku, i když jsme v oslabení. Teď se ke mně puky odráží. Celou sezonu si v oslabení vytvářím šance a jsem rád, že mi to vychází a že můžeme udeřit i ve čtyřech.

Ve dvou zápasech jste dali dva góly v oslabeních a tři v přesilovkách. Je to klíč k záchraně?

Přesilovky máme výborné, speciální formace dobře poskládané. Je fajn, že můžeme soupeře ohrozit ve své i jeho přesilovce.

Proč nastupujete s košíkem chránícím obličej?

Shodou náhod jsem si na tréninku ztečoval puk do obličeje. Dost to bolelo, potřebuji zuby na opravu, tak si to hlídám. Naposledy jsem s košíkem hrál tak tři čtyři roky zpátky, což není dlouhá doba. Nepřekáží mi. Možná ze začátku jsem neměl takový rozhled do stran, teď už je všechno v pohodě.

Jaký byl druhý zápas oproti prvnímu?

Dneska jsme hráli mnohem líp do obrany, zvládli jsme to v defenzivní části, pak jsme jenom trpělivě čekali na první gól, který dáme. Nakonec jsme zápas kontrovali a byli jsme lepší.

Ale prohrávali jste. Jak vás to zpražilo?

V kabině jsme si říkali, že když dostaneme první gól, nesmíme panikařit. Že mnoho zápasů jsme v extralize otočili, takže nevidíme důvod, proč bychom nemohli i v baráži. Podali jsme parádní výkon.

Jaké to bude v Jihlavě?

Musíme být nohama na zemi, dát do toho ještě víc než dneska, připravit se na to. Věřím, že dvakrát vyhrajeme. A že už se do Chomutova nevrátíme.

Co s vámi udělá atmosféra na Horáckém stadionu?

Já v Jihlavě ještě před plnou arénou nehrál, bude to něco nového pro mě. Bude to tam nepříjemné, to je jasné. Nás doma hnali diváci dopředu, byli naším šestým hráčem.