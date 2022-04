ONLINE: Jihlava - Kladno 0:0. Dukla doma bojuje o první vítězství v baráži

Hokejisté Kladna jsou po domácích zápasech baráže v polovině cesty za záchranou v extralize. V azylu v Chomutově si nejprve i přes nepovedenou druhou třetinu došli pro vítězství 6:4, v odvetě sice brzy prohrávali, ale nakonec ovládli i toto utkání v poměru 4:1.

ONLINE: Jihlava - Kladno Sledujte třetí utkání baráže online

V dalším pokračování Rytíře čeká boj o mečbol na ledě Jihlavy, která se touží do série vrátit, a oživit tak naděje na návrat mezi elitu po čtyřech sezonách strávených v druhé nejvyšší soutěži.

Dukla teprve minulý týden v úterý oslavila po výhře 4:2 na zápasy ve finále nad Vsetínem triumf v první lize. Teď se opět těší na podporu zaplněné CZ Loko Arény.

„Doufáme, že přijde co nejvíce lidí a poženou nás dopředu. Snad jim to vrátíme výkony a dokážeme vyhrát oba dva zápasy. Všechny zveme a doufáme, že bude co nejvíce lidí a dobrá atmosféra,“ řekl klubovému webu útočník Patrik Čermák.

Na šestý zápas série se Vsetínem si do haly našlo cestu přes pět tisíc diváků, dnes se očekává možná ještě o něco větší návštěva.

„Bude tam pekelná kulisa. Co jsem viděl zápasy play off, které hráli doma, tak tam chodilo pět tisíc lidí. Snad to bude hrát v náš prospěch,“ řekl kladenský univerzál Jakub Babka, který se v pondělí dočkal první branky v dresu Rytířů.