Kladenský útočník Zikmund: Nechali jsme se vyvést z tempa pošťuchováním

„Začátek jsme měli dobrý, ale pak jsme se pošťuchováním od Jihlavy nechali úplně vyvést z tempa,“ míní kladenský útočník Ladislav Zikumund. „Soustředili jsme se tady na to a nevěnovali jsme se úplně stoprocentně hokeji. To musíme před dalším zápasem eliminovat.“



Po úvodní třetině jste prohrávali 0:1, ale ve druhé části jste dvěma góly během 49 vteřin otočili na 1:2. Takový byl plán?

O přestávce jsme si v kabině něco řekli, ale určitě si nepovíte: pojďme dát rychle dva góly. To bychom si jinak říkali furt (usmívá se). Ale prostě to tam napadalo, to je hokej.

Druhá část byl vůbec hodně divoká. Padlo šest branek, hned třikrát přišlo na řadu video. To musí hráče rozhodit...

Přesně tak. Dneska to bylo hodně rozkouskované, furt se něco zkoumalo. Pak se čekalo na led, než zamrzne. To vás určitě vyvede z tempa, zvlášť když se snažíte zápas otočit.

Vy jste ještě ve druhé třetině vstřelili branku na 4:4, padla však až po siréně. Kdyby sudí gól uznal, vypadala by třetí část asi úplně jinak.

Samozřejmě, bylo by to jiné. Ale my jsme doufali, že vyrovnávací gól dáme ve třetí třetině. Tlačili jsme, ale prostě nám to tam nepadlo.

Co výhra Dukly 5:3 a jihlavské snížení série na 2:1 pro další vývoj baráže znamená?

Vůbec nic. Cíl je pořád stejný, udržet ligu. Pro nás se nic nemění, do dalšího zápasu jdeme tak, jako by se nic nestalo.

S čím jste po dvou domácích výhrách (6:4 a 4:1) do Jihlavy odjížděli? Vyhrát aspoň jeden zápas?

Samozřejmě, že jsme si jeli pro dvě výhry. Kdybychom si jeli pro jednu, tak nevím, jestli jsme vůbec profesionálové. Určitě jsme chtěli vyhrát dvakrát.

Takže už v tuto chvíli je cíl nesplněn?

Ne, to bych neřekl. Je to hra. Nemůže se vyhrávat každý den.

Zítra to bude jiné?

Uvidíme, stát se může všechno. Věřím ale, že vyhrajeme.

Času do dalšího duelu je málo. Co vás všechno čeká?

Teď je pro nás zásadní zregenerovat. jít na hotel, najíst se, a jít spát. Zítra bude nějaké rozbruslení, video, rozebereme dnešek. A půjdeme do toho s úplně jiným elánem, než dnes.