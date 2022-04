Zadražil: Kdo 18. dubna hraje hokej? Baráž je odměna, chceme ji otočit

Co vám zatím na Kladno schází?

Bohužel největší rozdíl je v tom, že soupeř proměňuje přesilovky, zato my ve svých ještě dostáváme góly. V pondělí to zase rozhodlo. V podstatě jsme si utkání prohráli sami. Přitom ve hře pět na pět nemáme se soupeřem problém. Máme nějaké šance a Kladno taky dělá chyby, když je napadáme.

Proti Kladnu jste měli navrch při vhazování, vám osobně náramně sedly. Proč převahu v této disciplíně nešlo více využít?

Je to o maličkostech v play off a teď i v baráži. Zatímco v prvním zápase nám tam napadaly nějaké šťastné góly, ve druhém nám do branky nespadlo nic, Kladnu ano. Musíme tomu jít víc naproti a chtít víc než soupeř.

Kladno mělo čtyřicetidenní pauzu, vy jste se rvali v play off. Jakou to hraje roli?

Má to svoje pro i proti. Jsou sice odpočinutí, zatímco my jsme docela obouchaní. Jenže oni mají natolik zkušené mužstvo, že si nemyslím, že by to byl nějaký problém. Stačila jim jedna třetina v prvním zápase a byli zpátky.

Pociťujete po šestnácti bitvách v play off únavu?

S kluky si říkáme: Kdo 18. dubna ještě hraje hokej? To je prostě odměna, pak bude dost času na regeneraci. Víme, že zbývá deset dní do konce. Neberu to tedy tak, že nám dochází šťáva, ale baráž je pro mě osobně za odměnu.

Těží Kladno z extraligové zkušenosti ze sezony?

Určitě je kvalita na jejich straně. Chceme se jim vyrovnat hlavně v bruslení a bojovnosti. Musíme to uhrát jako v našem play off, prostě jsme bojovali, skákali do toho po hubě a hodně bruslili. To nás zdobilo po celou dobu.

Loni jste ve finále 1. ligy s Kladnem naopak vedli 2:0 na zápasy, nyní je to před návratem do Jihlavy obráceně. Zachováváte v kabině i tak klid?

Jasně, nic se neděje. Prohráli jsme dvakrát u nich, teď se klidně může stát, že vyhrajeme dvakrát doma a úplně se to otočí. V Chomutově jsme vlastně mohli jenom překvapit, kdybychom něco uhráli. Nestalo se tak, to ale neznamená, že se sem nebudeme vracet za stavu 2:2.

Stále nemáte co ztratit, jak říkáte?

No jasně! Chtěli jsme sice uhrát první zápas a využít toho, že byli nerozehraní, ale bohužel to nevyšlo. Podruhé jsme to měli slušně rozjeté, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo.

Co musíte změnit, abyste baráž zdramatizovali a vrátili se do Chomutova?

Myslím si, že doma se nám bude hrát o něco líp než tady. Musíme se kouknout na naše přesilovky a celkově je zlepšit. Také bychom se měli víc tlačit do brány a zkomplikovat Bowovi chytání, ať nemá tak lehké zákroky. V tomhle nejspíš bude klíč.