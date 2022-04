Občas vymýšlíme kraviny. Jihlava v baráži nestíhá rychlostně ani silově

„První dva zápasy nám ukázaly, že je sakra rozdíl mezi extraligou a Chance ligou,“ připouští asistent trenéra Dukly Jihlava Karel Nekvasil. „Hlavní, v čem hoříme, je rychlost a síla. Prohráváme spoustu soubojů, nejsme schopni se udržet na puku. A když ho máme získat u nás v pásmu, stojí nás to hrozně moc sil.“ A ty logicky docházejí.

Už kvůli tomu, že Jihlava se do baráže musela probít přes prvoligové play off, ve kterém od 10. března sehrála šestnáct ostrých zápasů.

Jen pro srovnání: Kladno před nedělním startem baráže hrálo poslední soutěžní utkání 8. března. Od té doby se chystalo na baráž.

„Nehrát čtyřicet dní ostrý zápas taky není žádný med. Ale aspoň doléčili nemoci a zranění. A celá šíře jejich kádru je v pořádku,“ zmiňuje zásadní rozdíl Nekvasil. „Navíc je potřeba říct, že nehrajeme proti nejhoršímu týmu extraligy, ale proti druhému nejhoršímu,“ připomíná, že Zlín sestoupil z nejvyšší soutěže přímo.

1. zápas baráže o hokejovou extraligu, Kladno - Jihlava. Brankář Dukly Maxim Žukov a jeho přelepená maska

Pro mladý kádr Jihlavy je aktuální baráž o extraligu doslova maturitní zkouškou. „Pro některé hráče je to otevření očí. Vidí, kam se chtějí posunout. A to se bavíme o spodku extraligy,“ říká Nekvasil. „Je to pro ně neskutečná zkušenost a motivace, co dělat a v čem se zlepšovat, aby na extraligu měli.“

V sérii sice Dukla prohrává 0:2 na zápasy, boj o extraligu však nebalí. „Do Chomutova se chceme ještě vrátit,“ vzkazuje Nekvasil před přesunem série na Vysočinu.

Zároveň si však Jihlava uvědomuje, že ji ve čtvrtek čeká zřejmě rozhodující bitva. „Asi ano. Kdyby Kladno vedlo 3:0, bylo při jeho kvalitě, která je opravdu jiná než naše, asi trošku sci-fiho chtít čtyřikrát v řadě porazit,“ má jasno Nekvasil. „Proto nejbližší zápas musíme urvat.“

Momentka z baráže Kladno vs. Jihlava.

Zásadním úkolem je podle něj zjednodušit hru. „Před očima mám situace, které můžeme zahrát jednoduše a přitom hledáme obrovské složitosti. A ty samozřejmě zkazíme,“ lituje jihlavský kouč. „Ale to je zase o té rychlosti. Máme na všechno málo času, a přesto vymýšlíme kraviny. Tohle nám vadí.“

Trenéři sledují i to, že se ze hry vytrácejí věci, se kterými Dukly slavila úspěch v play off. „Nevíme, čím to je. Jestli nějakou obavou, aby se náhodou něco nestalo. Měli bychom hrát hokej, který nás do baráže dostal,“ dobře ví Nekvasil.