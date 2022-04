Bod zlomu, Jihlava musí v baráži zabrat. 0:3 prohrávat nechceme, říká Ujčík

„Nebudeme si nic nalhávat, 0:3 v sérii s Kladnem prostě prohrávat nechceme,“ říká trenér Dukly Viktor Ujčík.

Že jde o klíčovou bitvu, připouští také jednatel Dukly Bedřich Ščerban: „Samozřejmě, i za stavu 0:3 bude tým žít dál, ta naděje žije vždycky. Ale procentuální možnost uspět klesá,“ uvedl.

„Kdyby Kladno vedlo 3:0 na zápasy, bylo by při jeho kvalitě, která je opravdu jinde než naše, asi trošku sci-fi ho chtít čtyřikrát v řadě porazit,“ otevřeně připouští Ujčíkův asistent Karel Nekvasil.

I proto do třetího zápasu Dukla půjde s tím, jako by šlo o duel sedmý, rozhodující. „A budeme ho chtít zvládnout,“ slibuje Ujčík.

Klub věří, že bude vyprodáno

Dukla věří, že se bude moct opřít o podporu z hlediště. Série se totiž přesouvá do jihlavské CZ Loko Arény.

A v letošním prvoligovém play off Dukla z devíti utkání na vlastním ledě nevyhrála pouze dvě.

„Doufám, že atmosféra bude taková, aby to našim klukům dodalo sebevědomí a síly, které už možná trošku chybí,“ přeje si Ujčík.

Radost jihlavských hokejistů v baráži proti Kladnu.

Jihlavský kouč by si přál, aby se opakovala situace ze šestého finálového zápasu se Vsetínem, kdy na stadion dorazilo přes 5 000 lidí. „Když si vzpomenu, co tady fanoušci předvedli při posledním utkání se Vsetínem, tak mi až běhal mráz po zádech,“ usmívá se Nekvasil. „Takže se už nemůžu dočkat, co bude teď. Doufám, že tu bude kolem šesti tisíc lidí.“

Zájem o rozhodující zápasy sezony je podle Dukly enormní. „Je obrovský, budeme atakovat údaj vyprodáno (6 200 diváků). Proto všem doporučuji, aby si lístky koupili včas,“ uvedl Ščerban.

„Na začátku play off nás trošku mrzelo, že si lidi po covidu zatím nenašli cestu do hlediště. Víme, že nám utekli na streamované přenosy, což si myslím, že je velká škoda. Protože atmosféra přímo na tom sportovišti je přeci jen jiná,“ pokračuje jednatel Dukly.

„Ale nyní je to stejné, jako to bylo loni, při finálové sérii s Kladnem, kdy bohužel ani nemohli na stadion a chodili nás jenom vyprovázet při odjezdu na zápasy,“ připomněl loňskou euforii.

„Byli bychom hrozně rádi, aby naši fanoušci opravdu byli šestým hráčem na ledě,“ přeje si Ujčík. „V rozhodujícím zápase se Vsetínem nás pořád povzbuzovali, hnali nás dopředu. Bylo to super a všichni jsme si to strašně moc užili. A já doufám, že si to užijeme i teď.“

Kladno vyhrálo druhé utkání baráže 4:1.

Vedení Dukly věří, že si mladí jihlavští hráči už zvykli na rozdíl, který play off Chance ligy a baráž o extraligu nabízí. „Na začátku bylo vidět, že taháme za kratší konec provazu. Ale každá třetina je lepší a lepší,“ říká Ščerban.

„Během prvního zápasu jsme zjistili, o co jde, a kluci dokázali zareagovat,“ je přesvědčen Ujčík. „Zápasy jsou opravdu hodně vyrovnané, rozhodují maličkosti. A já doufám, že nyní se to překlopí na naši stranu a dokážeme vyhrát.“

A kdyby ne? „Dokud někdo nevyhrál i čtvrtý zápas, nevyhrál nic,“ burcuje tým Ščerban.