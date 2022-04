Ujčík o vyloučení Žukova: Dvakrát jsem se ptal, jestli má vážně odejít

V baráži prohráváte 1:3 na zápasy, navíc vás v pondělí čeká duel na ledě favorizovaného soupeře. Jak reálně vidíte šance se sérií ještě něco udělat?

Reálně je to hodně složitá situace. Zvlášť, když ještě nevíme, jak vůbec dopadne Max. Protože je možnost, že nebude moct nastoupit. To prostě uvidíme. Není to ideální, ale play off má kouzlo v tom, že jeden den může člověk dostat hroznou latu a další zápas začíná zase od nuly. A my uděláme všechno pro to, abychom zápas zvládli. Bez Maxe by to samozřejmě bylo daleko těžší.

Vy jste v hokeji zažil opravdu hodně. Vybavujete si moment, kdy by v play off či baráži byl vyloučen brankář do konce zápasu?

Na rovinu, rozhodčího jsem se dvakrát ptal, jestli má opravdu odejít. Protože v první chvíli mi to hlava nebrala. Samozřejmě vím, že ta možnost existuje. Zažil jsem to asi v nesprávný moment. Ale takový je hokejový život a my se s tím musíme nějak vyrovnat.

Jak jste viděl tu situaci?

Vůbec. Neviděl jsem to, máme střídačky na straně, mela byla kolem brány. Byla tam nějaká strkanice, najednou jsem viděl rozhodčího, jak začíná ukazovat, že jde o trest do konce zápasu. Tím pádem jsem si myslel, že je to někdo z hráčů, že se asi něco stalo. Najednou za mnou přijel rozhodčí, řekl, že trest pro Žukova, seknutí holí. V trestu pak bylo bodnutí špičkou hole. Ale to už je asi jedno. Neviděl jsem to. Teď čekám, až mi pošle záznam videokouč a podívám se na to v klidu.

Jihlavský brankář Maxim Žukov inkasoval trest do konce utkání.

Co Žukovovi řeknete v takové situaci?

Nás to mrzí o to víc, že jsme ho na to před zápasem asi třikrát, čtyřikrát upozorňovali, protože soupeř to avizoval, že se mu bude více věnovat. Ale hokej je prostě o emocích, on tu svou nezvládl. Bohužel ve špatný čas pro nás. Ale za jeho výkony v play off si myslím, že člověk musí nějakým způsobem najít pochopení. A uvidíme.

Hodně těžké to muselo být pro Adama Wolfa, který snad dva měsíce nechytal. A teď šel do zápasu za takového stavu.

Adam dlouho nechytal, měl zdravotní problémy, do toho se mu narodilo dítě. Pak začalo play off a tam jsme jasně určili, že v něm je jednička Max. Áda je skvělý kluk, který s tím nemá problémy. A snaží se na sobě pracovat. Ale my jsme hráli špatně celý tým, jeho záskok do toho jen zapadl. Tentokrát to prostě nešlo.

Inkasoval šestkrát. Jak bude složité ho z toho zvednout?

Já si myslím, že Áda je v tomhle zase v pohodě, protože si s tím nějakým způsobem lámat hlavu nebude. Takový je život. Když bude muset chytat v Chomutově, tak se na to nachystá od první minuty. A zase to bude něco jiného. Tady s tím teď podle mě ani nepočítal. A ani tým mu nepomohl. Takže to bylo celkově na pytel.

Budete mít dva dny volno. Je to dostatek času v sobě probudit morál a sílu, ještě se o to porvat?

My musíme. Jestliže nechceme končit sezonu a chceme se ještě vrátit do Jihlavy na další zápas, tak musíme. A myslím si, že jsme několikrát dokázali, že umíme tyto situace zvládat. A že jsme silný tým, i co se týče psychiky. Tak věřím, že ty zkušenosti se teď budou hodit.

Kapitolou sama o sobě jsou jihlavští fanoušci, kteří vás i po debaklu 2:7 vyprovázeli potleskem.

Klobouk dolů před tím, jak nám pomáhali. I při exhibici soupeře se nás pořád snažili držet.

Legendární jihlavská hala se bude zavírat a bourat. Asi byste se s ní nechtěli loučit takovým debaklem.

Já jsem říkal, v tom je hokej někdy krutej. Člověk vyhraje Chance ligu, a pak zažije takový zápas. Ale my na to teď musíme zapomenout a upnout veškerou pozornost k dalšímu zápasu.