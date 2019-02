Hlinka o návratu do Sparty: Potrénuju a uvidíme. Tým trpí hlavně v útoku

Z hokejového důchodu vylákalo Jaroslava Hlinku už v průběhu prosince druholigové Vrchlabí, za které stihl 42letý forvard odehrát čtyři zápasy (0+3). Nakonec se ale vše schyluje i k velkému extraligovému comebacku v dresu Sparty, kterou trápí nízká produktivita. „Mají vynikajícího brankáře a důslednou obranu. Na úkor toho však trochu ztrácí útok a kreativita,“ pozoruje navrátilec Hlinka.

Bude tohle právě váš úkol, pomoci vylepšit ofenzivu?

V optimálním případě by to tak mělo být, kdybych tedy byl schopný do nějakého zápasu nastoupit a pomoct v útoku. Nebo třeba i jen poradit, dodat nějaký nápad v přesilovce. Tak by to mohlo vypadat.

Přesný plán na první start za Spartu tedy nemáte?

Ne, to vůbec. Teď je to jen na trenérech a na mně. Budeme to řešit na konci příštího týdne, případně podle zápasů a situace v tabulce. Když se klukům bude dařit, nevidím důvod pro to, abych se do toho zapojoval. V momentě, kdy třeba nastanou nějaká zranění, se o tom budeme dál bavit. Ale v tom stádiu to v této chvíli není.

Je tedy vaše prozatímní funkce ve Spartě blíž pozici asistenta trenéra?

To úplně ne, pořád se vidím spíš na straně hráčů. Chtěl bych jim pomoct a být součástí týmu. Jakým způsobem budu pomáhat, to se ještě uvidí. Chci s nimi mluvit, předat jim třeba nějaký názor. Další můj úkol je trénovat a dostat se do kondice tak, abych mohl jednou naskočit i do hry.

Jak probíhaly námluvy s klubem?

Petr Bříza (šéf Sparty) mi volal minulý týden, sešli jsme se, probrali pár věcí. Požádal mě o spolupráci a nakonec jsme se domluvili tak, že zatím pomůžu alespoň v tréninku.

Takže přemlouvání dlouhé nebylo?

To vůbec, na Spartě stejně jsem, pořád to sleduju. Nějakým způsobem jsem trénoval sám a udržoval se v kondici. Takže pro mě je to jenom spojení více věcí, které jsem doteď dělal. Navíc to začnu provozovat ve skupině lidí, které dobře znám, i ve stejném prostředí. Rozhodování to pro mě bylo jednoduché.

Jaký je to pocit, být zpátky ve sparťanské kabině?

Vypadl jsem z toho na velkou část sezony, byl jsem vlastně na dovolené. Až teď jsem naskočil zpátky. Návrat je to příjemný, navíc to není až po tak dlouhé době, i když lehká nervozita tam pochopitelně byla. Jsou tady mladí kluci, většinu z nich si pamatuju a oni mě. Doufám, že dobře zapadnu a že můj pobyt tady bude hlavně pozitivní.

Máte za sebou několik tréninků s extraligovým mužstvem. Daly vám po pauze hodně zabrat?

Naposledy jsem toho moc nenabruslil, kluci měli předzápasový trénink, tak jsem jim do toho moc nelezl. Ale ty předchozí tréninky byly samozřejmě něco jiného. Všechno je strašně rychlé, intenzita a nasazení jsou na vysoké úrovni. Bude potřeba nějaký čas na to, abych to všechno vstřebal. V mém věku to ale není vůbec nic jednoduchého.

Co říkáte na dosavadní hru Sparty?

Je vidět, že je tam velký důraz na obranu, která se snaží dělat co nejmenší počet chyb. Což jde trochu na úkor ofenzivy, ale k tomu dochází vždycky, když se mužstvo snaží hrát na minimum chyb. Odráží se to v přesilovkách, tam si kluci moc nepomůžou, trápí se. Ale jinak je to pokaždé hodně poctivý výkon. Nasazení a podobné věci jim nikdo nemůže vyčíst, ale jak jsem řekl, je to na úkor střílení gólů, hlavně v domácím prostředí.

Jak se vám zamlouvá práce a styl trenéra Uweho Kruppa?

Měl jsem s ním tři setkání, takže jsem ho zatím poznal jen krátce. Nicméně působí na mě jako rovný, férový člověk. Věřím tomu, že co říká, to bude platit. Klade velký důraz na precizní defenzivu bez chyb. Zároveň se nebrání kreativitě. Jak jsem ostatně i já poznal během hráčské kariéry, moderní trendy velí: dobře braň. A v útoku si dovol, ale je to na tvou zodpovědnost