Emotivní pohřeb Jágra staršího se vzkazem: Nezdrav v nebi „Nazdar, děláš něco?“

POSLEDNÍ DOPIS NA CESTU DO NEBE TÁTOVI OD SYNA.

Milý táto, je tady den, který jsem doufal, že nikdy nepřijde. Den, kdy odcházíš z tohoto světa do světa pro nás neznámého. Ale já věřím, že dnem který sis vybral k odchodu mi dáváš jasné znamení, že vše je přesně tak, jak má být a já se nemusím bát. 15.11.2022, když totiž sečteme všechna čísla 15+11+20+22 součet se rovná číslu 68 a to je číslo, které nosím na hokejovém dresu a je mně souzené.

Chtěl bych ti poděkovat za všechno, co jsi pro nás udělal. Pro mě, pro Jitku, pro mámu i celou rodinu. A ne jenom pro nás, dá se říct pro všechny. Nikdy jsem tě neviděl nikoho odmítnout. Kdo tě poprosil, tomu jsi pomohl. Dřel jsi a pracoval od rána do večera. Nevynechal jsi můj jediný trénink, ani zápas. Byl jsi přísný, ale spravedlivý. Ty jsi byl ten co mě vytvářel, co mě maloval. Já byl pouze obrázek, na který se lidé chodí dívat, někteří ho dokonce i obdivovat. Ale skutečný malíř jsi byl ty. Vrozená autorita byl tvůj štětec a geniální rady jako – poslouchej jenom mě, nepij alkohol, neukazuj bolest, vždy musíš trénovat víc, než ostatní a moje nejoblíbenější rada - nežeň se, máš času dost, byly tvé barvy.

Kdybych měl vše shrnout, tak bych řekl, že jsi se 100% obětoval a udělal maximum pro to, aby se tvá rodina měla lépe, než jsi se měl ty. A ještě bych rád připomněl tvůj jedinečný suchý humor. Kdo ho neznal, nechápal. Už jen ten tvůj originální pozdrav „No nazdar, děláš něco?“ dokázal vykolejit i ty největší borce. A nakonec mám pro tebe jednu radu já. Nevím, jak to v nebi chodí a ani nevím, koho potkáš prvního, jestli sv. Petra, Ježíše nebo samotného Boha, ale zkus je pozdravit jinak, než jsi to dělal tady na zemi. Víš, pozdravit je stylem „Nazdar, děláš něco?“ by asi nebyl ten nejšťastnější začátek. Měj se tam hezky a brzy na viděnou. Jaromír, Jitka a máma.