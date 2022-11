Přijel Jágr, zase nám vyžere všechny ceny. Vzpomínkový rozhovor s otcem legendy

Dál oře pole na statku v Hnidousech, s kombajnem sklízí obilí, přitom patří k šéfům velkého stavebního podniku. Jen kladenský hokej už mu neleží na hřbetu. Loni na jaře klub převzal Jaromír junior. „Překvapil mě, jak poctivě se do toho opřel,“ říká hokejistův otec. To je od prošedivělého muže velký projev uznání.

Dlouho jste mu říkal, ať se o Kladno začne starat. Čím to, že vás konečně poslechl?

Loni nastala krušná finanční situace, stejně jako jinde. Takže jsme zvažovali, že extraligu prodáme do Chomutova. Ale kluk to odmítl. Prohlásil, že se do toho vloží.

Byla to i otázka rodinné cti? Vyčítali by vám lidi v Kladně, že jste klub nechali padnout?

Určitě. Jaromír mě překvapil. Dřív byl jen samá srandička. Teď seděl a propočítával. Vzal to poctivě, běhal po známých. Týden po nocích kreslil znak, toho rytíře. Dresy navrhoval a vracel k předělání.

Jaromír Jágr na střídačce kladenských hokejistů.

Díky jménu a kreditu se mu peníze sháněly snáz, že?

Pozor, nebylo to jednoduché. Přesto sehnal pomoc. Nebýt jeho, liga by se tu neudržela. Zvládl to, ale…

Ale?

Všechno by bylo jednodušší, kdyby klub řídil z Kladna. Když je třeba Martin Straka v Plzni na ledě s týmem, má mnohem větší vliv. Přes moře je to mnohem složitější.

Probíráte situaci po telefonu?

On se víc baví s mámou. To je jeho hlavní informátor. Já jsem velký kritik, některé věci bych udělal jinak, takže mi často říká: „Hele, radši mi dej mámu.“

Jaromír mě při záchraně kladenského hokeje překvapil. Dřív byl jen samá srandička. Teď seděl a propočítával. Vzal to poctivě. Týden po nocích kreslil znak, toho rytíře. Dresy navrhoval a vracel k předělání. Ale všechno by bylo jednodušší, kdyby klub řídil z Kladna.

Jak se vlastně vyvíjí váš vztah? Dřív si od vás nechal poradit.

Už neposlouchá, má své názory. S něčím začnu a on mě odpálí: „Nic jsi nedokázal. Kdybys viděl, jak je těžký hrát. Z lóže se to lehce mluví.“

Ani šéfování klubu s vámi nekonzultuje?

Dělá si ze mě legraci. Když prozkoumal hráčské smlouvy, povídá: „Koho jsi to podepsal? A za kolik? To si doplatíš ze svýho!“ Tak jsem slíbil, že to uhradím.

Myslíte, že si jako šéf vede dobře?

Víte, já to dělal 17 let. Vidím to trochu jinak. On má zkušenosti hlavně z NHL, kde je to ryzí byznys. Já se taky snažil myslet co nejvíc dopředu, nemá smysl jeden rok vyletět a pak spadnout do dluhů.

Takže junior zřejmě vyhrál bitvu, ale ještě ho čeká dlouhý boj?

Rozhodně to bude mít složité.

Chtěl byste, aby se vrátil, usadil se a měl svou rodinu?

On je odmalička pryč. Zvykl jsem si na klid. Když je doma, máme tam blázinec. (usmívá se)

Tak to vás potěšilo, když prohlásil, že by ve Philadelphii ještě sezonu rád zůstal, ne?

Ono se mu tam sice líbí, ale záleží na tom, jak Philadelphia dopadne v play off. Když se to nepovede, celý tým rozmetají.

Jaromír Jágr (vpravo) z Philadelphie sleduje puk, který se dostal za záda gólmana Marca-Andreho Fleuryho.

Sledujete, jak se Flyers daří?

Sleduju. I když ne jako manželka, ta se dívá na každý zápas. Koupila si práva na přenosy, pouští si je v noci přes počítač na televizi. Taky někdy vydržím… Nezdá se mi ten jejich brankář.

Je fakt, že Bryzgalov dvakrát chytá slušně, pak zase mizerně…

Není to ani zdaleka taková jistota jako Lundqvist pro Rangers. Gólman je základ týmu, to platí všude.

Prožíváte ještě synovy mače, nebo už máte velký nadhled?

Nejvíc mě to bralo, když byl kluk malej. To byly největší nervy.

Vzpomínáte ještě na časy, kdy byl Jaromír zázračným dítětem?

To víte, že jo. S Otou Černým starším jsme jezdili na každý zápas. On byl blázen, vždycky vyřvával… To byla nejkrásnější doba.

V čem?

Jezdili jsme na turnaje po celé republice, taky do Bratislavy. Všude jsme slyšeli: „Zas přijel Jágr, vyžere všechny ceny.“

To je ta doba, kdy se ládoval chlebem se šunkou a mezi utkáními spával v kabině na lavičce?

Ano. Vemte si, že jsme přijeli do Kolína, kde hrál tři zápasy, odpoledne jsme se vrátili domů, kde ho čekaly další dva. Byla to makačka.

On ji zvládal i díky postavě, kterou po vás zdědil, ne?

Vždycky měl sílu, hodně cvičil. Posiloval vlastním tělem. Přitom ho nikdo nenutil. Vymýšlel si cviky, zapisoval si je do notýsku. Chodil na dva tři tréninky denně.

K tomu vám pomáhal na statku.

To jo. Odmalička. Ale naposledy byl na poli před pěti lety. Teď místo něj máme stroje.

Ale vy jste se hospodaření nevzdal, je to tak?

Pořád to držím, já blázen starej. Tahám pytle s obilím, nedávno jsem při zabijačce držel prase. Pak mě z toho bolí záda. Už mi říkají, ať se podívám do občanky.

Baví vás to?

Po sedmdesátce je to složitější. Nechci nechat ležet rodinný majetek, díky mechanizaci to ještě jde.

Takže pořád vlastníte statek v Hnidousech?

Ano. Bydlí tam ségra s bráchou. Když jedeme na pole, vypadáme jako klub důchodců.

Napadlo vás kdysi, že Jaromír ještě ve 40 letech bude hrát hokej?

To ne. Sportovci končili po třicítce. Naštěstí mu drží zdraví, nezničil si záda.

Jste rád, že ho teď v NHL vychvalují jako vzor pracovitosti?

Odjakživa makal, ale ještě přidal v Rusku. Třeba před mistrovstvím v Německu tam měsíc dřel úplně sám.

Pomohlo mu angažmá v Omsku prodloužit kariéru?

Určitě. Skákal přes švihadlo, tahal za sebou po ledě pneumatiky. Chválil metody trenéra Summanena.

Ten se s ním ale chtěl prát…

Jako psycholog nestojí za nic. Jel na sebe. Hráče bral jako výrobní prostředek pro svůj úspěch. Kdyby se tak nechoval, mohl Omsk mít titul.

To kvůli němu syn v Omsku neprodloužil smlouvu?

Taky. Přispěl k tomu i konec manažera Bardina. Kluk to tam měl rád. Nabídku Petrohradu nevzal i proto, že nechtěl zradit Omsk. Nechtěl si zkazit jméno. Říkal, že je Omič.

Jaromír Jágr odehrál v dresu Omsku necelé čtyři sezony.

Vždycky jste synovi něco vytýkal. Jak ho vidíte v současnosti?

Moc přihrává. Hraje na kluky okolo sebe. Má šance střílet, ale ještě to dává ostatním. Přitom to od nich nedostane zpátky. Giroux i Hartnell jedou na sebe, jde jim o smlouvy. Ale kluk vám to nikdy nepoví.

Mohou Flyers získat Stanley Cup?

S tím ruským gólmanem asi ne. Podepsali ho na deset let. Největší blbost je dát Rusovi tak dlouhou smlouvu. Pak nemá žádnou motivaci. Dostává dětské góly. A ten jeho náhradník není o nic lepší. Flyers dojedou na brankáře, kdyby vzali Vokouna, jsou v lize první.

A ještě by ušetřili.

To je Amerika. V Rangers taky vzali za šílené částky Druryho s Gomezem, rozbili tím celý mančaft...

A Jaromíra nechali odejít.

Přitom Drury už skončil s hokejem a Gomez se trápí v Montrealu.

Překvapilo vás, jak na syna bučeli v Pittsburghu?

To je mediální záležitost. Novináři zblbli lidi. Že prý v létě odmítl návrat. Vedení klubu ho tam nechtělo, nenabídli mu pořádnou smlouvu. Tvrdili, že sázejí na rychlost, že mají Crosbyho a Malkina.

Mrzí vás, že Mario Lemieux, synův idol, je teď na něj naštvaný?

Mario se nevyjadřuje. Je chytrý, s novináři se nevybavuje. Vždycky místo sebe nastrčil Stevense, Recchiho, sám si nedělal problémy. S každým jako by vycházel, přitom tahal za nitky. Špinavou práci za něj dělali jiní. Když kluka vyměnili do Washingtonu, taky ho pošpinili. To mu Mario řekl, že nemůže odejít jen tak. Že by to odnesl on. Že na něj vytáhnou různé věci – kasina a tak.

Dá si od vás Jaromír mluvit do soukromí?

Já mu rejpal hlavně do těch jeho nevěst. Vadily mi ty typy. Ale teď už mu do toho nemluvím.

Copak máte proti modelkám?

Když vyrůstáte na statku, víte, jak je těžké vydělat peníze. Dcera studovala vysokou, syn hrál hokej, nebyla sranda to živit. Dělali jsme od rána do večera. Když jsem pak viděl v Americe, co některé nevěsty dělaly, bylo mi z toho špatně. Rodiče dřeli a pak přijde nějaká taková a vystupuje jako suverénka, má divný řečičky, ničeho si neváží.

Doufáte, že jednou půjdete na led s Jaromírovým synem?

Na to už je asi pozdě. Mám vnučku a vnuka – ten hraje za kladenskou juniorku. S Jaromírem ho srovnávat nemůžu. Hvězda z něj nebude. Ale snaží se, je hodnej.