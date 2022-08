Jágr o své budoucnosti: konec nechystám, ale začátek sezony nestihnu

Jágr na předsezonní tiskové konferenci Kladna přiznal, že tři měsíce netrénoval a naskočit tak do rozjeté letní přípravy s týmem by pro něj bylo velmi složité.

„Nemám čas na to se připravit, abych byl schopen předvádět slušné výkony na ledě. Začátek sezony nestihnu,“ řekl.

Vyhlašovat konec kariéry ale nehodlá, minimálně ne v létě před začátkem sezony.

„Jsem důležitější jinde než na ledě. Kdybych trávil čas trénováním, nemohl bych pro Kladno jako oddíl dělat jiné věci, zanedbával bych je,“ vysvětluje.

Úvodní zápasy sezony tak budou bez vás?

Nejsem blázen, abych šel v padesáti letech bez tréninku konkurovat mladým hráčům. Věřím tomu, že pokud budu trénovat, pořád jsem schopen hrát důstojnou roli. Ale musím tomu dát čas, který teď pro hokej nemám.

Budete ho ještě někdy mít?

Neříkám, že končím. Nekončím. Nechci, mám určité milníky, které bych si rád splnil. Snad bude Winter Classic, to by mohlo být velkolepé rozloučení s mou kariérou. Chci si zahrát v nové hale, je v ní jakési kouzlo. Podobná hala v Česku není. Jde o mix staré haly s komfortními novými prvky pro fanoušky. Každý si přijde na své.

Limituje vás tedy pozice majitele klubu?

Nejde to udělat jinak. Jsou jednání, na kterých musím být, jsou pak snadnější, třeba dopadnou lépe. Dali jsme si za cíl zlepšit mládež, dostat ji na úroveň jako dřív. Vždy byla špičková, to teď říct nemůžeme.

Kdybyste neměl manažerské povinnosti, start byste stihl?

Věřím tomu, že kdybych měl jenom hokej a dával by mi motivaci být pořád dobrý, tak se dokážu připravit. Talent jsem díkybohu dostal, svaly pořád mám, jde o to tělo znova nastartovat a získat motivaci.

Kolik času vám tedy zabere příprava, než budete moct znovu naskočit do zápasu?

Znám svoje tělo. Nemyslím si, že to zabere moc času. Budu muset shodit určitou váhu, protože se 120 kily budu hrát extraligu jen těžko, to jsem zvládal v Chance lize. Musím upravit jídelníček a celkově se obětovat. Z vlastní zkušenosti mi nedělá problém to napálit a jít si za tím, problém může být zranění. Svaly nejsou na tu zátěž momentálně připravené. Pomoct bych mohl možná v listopadu, prosinci. Uvidíme.

Jaký máte pro letošní sezonu cíl?

Do každého zápasu jdu s tím, že vyhraju, takže kdybych řekl cíl, s jakým jdu do sezony, tak se všichni budou smát. Není důležitý, důležitý je pocit, že jste do toho dal maximum a já věřím, že budeme hrát důstojnou roli. Záleží na hráčích, trenérech.

Změnilo se v klubu něco oproti minulé sezoně?

Na rozdíl od minulých let máme hráče podepsané na dva nebo tři roky. Byl ohromný rozdíl, když hráči šlapali jako tým a nekoukali na individuální statistiky a na to, kde budou hrát příští sezonu. Teď mají své jisté a díky tomu věřím, že přizpůsobí vše týmu.

Všichni kromě Plekance.

Tomu ani nemůžeme dát delší kontrakt. (smích)

Kladno slaví záchranu v baráži o extraligu. Vlevo Tomáš Plekanec, vpravo Jaromír Jágr.

Kde byl loni největší problém?

Utekl nám začátek. Od porážky se Zlínem jsme se semkli a druhou polovinu jsme se získanými body byli snad šestí nebo sedmí. Hráči jsou tu stejní, na tempo už si zvykli a mají sebevědomí. Je to v jejich rukách.

Oznamujete posily, přichází Lotyši Cibulskis se Sotnieksem.

Kdyby nebyla válka na Ukrajině, jednání by byla problematičtější. Na druhou stranu jsem čekal, že trh s hráči bude daleko lepší, bohatší. Čekal jsem, že bude chtít hrát v KHL málo hráčů a tím pádem jich bude na trhu víc. Naopak. Bylo to horší než před dvěma lety.

Čím to?

Je to podle mě dáno tím, že v Americe vzniklo nové mužstvo, v NHL podepisuje víc hráčů dvoucestné kontrakty. Co si budeme namlouvat, tahák hrát v Americe je větší než zkusit štěstí v Evropě. Dřív jsme sázeli na Kanaďany, letos to jsou Lotyši. Mají zkušenosti z KHL, z nároďáku. Sice jsem je neviděl hrát naživo, ale nevěřím tomu, že by to byli špatní hráči. Hrají proti nejlepším v Evropě, nastupují na mistrovství světa.

I oni budou hrát na novém stadionu. Nezmizí z něj kouzlo?

Hrával jsem na něm od pěti do osmnácti let, pak jsem odešel do NHL, kde jsem byl 25 let. Všechno jde dopředu, všichni jsou náročnější a chtějí mít komfort. Podívejme se na O2 arénu, lidé si to tam jdou užít. NHL má všechny takové haly. Kdyby byl stejný zpěvák v jiné hale nebo kdyby se hrál hokej jinde, nevěřím tomu, že by lidi přišli. Komfort se lidem musí dávat, jsou na něj zvyklí.

V čem byl starý kladenský zimák specifický?

Na Kladně to bylo pro tvrdé povahy. Pro nás hokejisty to bylo dobře, protože sem nechtěl nikdo jezdit. Na druhou stranu pro fanoušky, když byl prosinec, leden, to bylo kruté. Já bych tam nešel ani na NHL. Věřte mi, zažil jsem spoustu věcí, viděl jsem mnoho krásných hal, ale tahle má něco do sebe. Je to mix nového se starým. Jedna z tribun byla postavená v roce 1945.

Kromě hráčů přichází i nový trenér Otakar Vejvoda.

Je to legenda, Kladeňák, chodili jsme spolu do školy, známe se dlouho. Nabral spoustu zkušeností ve Švédsku, kde místní hokej podle mě jednu dobu určoval evropský trend. Věřím, že je přenese i k nám do týmu, kde je budeme potřebovat.

Musel jste ho hodně přemlouvat?

On sám říkal, že se chtěl vrátit. Nedalo moc práce ho přesvědčit a je to na něm vidět. Kladno má v srdci, jeho rodiče tu bydlí. Přál si to.

Nahrazuje Davida Čermáka. V čem je jeho odchod největší ránou?

Dávali jsme spolu dohromady tým, podepisovali jsme hráče. A najednou jsem nikoho neměl, neměl jsem ani kontakty na agenty, všechno jsme to totiž dělali spolu. Agendu po něm přebral Jirka Burger, skvěle se s tím vypořádal a odvádí výbornou práci. Ale nemám nic proti rozhodnutí Davida, dostal šanci jinde. Spíš to pro nás bylo v daný moment těžké, nečekané.

Šanci jinde dostal také kladenský odchovanec Michael Frolík.

Tradice, že se hráči vrací zpátky domů, je už dávno pryč. Nemyslím si, že je to jenom Frolda, pro hráče už není tolik důležité vracet se domů a hrát jen za klub, kde vyrůstali. Například spousta hráčů z Kladna žije v Praze. Výjimkou byl David Krejčí, který to chtěl vrátit klubu, kterému fandil odjakživa, stejně tak Tomáš Plekanec, který cítí, že je Kladno jeho klub. Nikomu nic nevyčítám, je každého rozhodnutí, kde skončí svůj hokejový život. My jsme spokojení s týmem, jaký máme.