Kladno vítá osm posil, Jágr s otazníkem. Rekonstrukce stadionu je skoro u konce

Kladno zakončilo minulou sezonu až v baráži, oproti ostatním extraligovým účastníkům tedy mělo při skládání kádru výraznou nevýhodu.

Vedení klubu už v průběhu léta oznámilo prodloužení spolupráce s brankářskou jedničkou Landonem Bowem a kanadským obráncem Jakem Dotchinem. Oba se upsali na další dvě sezony.

Novou smlouvu podepsali také produktivní útočníci Adam Kubík a Tomáš Plekanec.

„Jsem rád, že se nám klíčové hráče podařilo udržet,“ pochvaloval si majitel Jaromír Jágr, který bude v hráčské kariéře pokračovat i v jedenapadesáti letech.

Naopak setrvání Jágra na hráčské lavičce není jistotou. „Tři měsíce jsem nic nedělal, netrénoval, Nevím, jestli bych se zvládl vrátit do hokejového tempa a hrát extraligu. Nechci oznamovat konec kariéry, to ne, ale nevěřim tomu, že stihnu začátek sezony,“ přiznal a doplnil, že by rád vstřelil gól v padesáti letech.

Na hostování ze Sparty získali Rytíři brankáře Adama Brízgalu. Nejvíce změn je v defenzivě, kterou doplnili lotyšští reprezentanti Oskars Cibulskis s Kristapsem Sotnieksem, Ondřej Slováček z finské Raumy a Vojtěch Veber.

Do ofenzivních řad Kladno přivítalo Ondřeje Bláhu a Martina Procházku, na zkoušku dorazil Albert Michnáč. „Věřím, že se nám povedlo kádr kvalitně doplnit,“ uvedl Jágr.

„Ale nemyslím si, že je tým takto kompletní. Máme široký základ, ale do začátku sezony ještě jednoho nebo dva hráče přivedeme. Měli by to být hráči klíčoví, rozdíloví,“ navázal.

Středočeši se naopak rozloučili s brankářem Jaroslavem Janusem, obránci Zacharem Arzamascevem, Markem Baránkem, Codym Donagheym, Jakubem Suchánkem a Kylem Woodem a útočníky Vítězslavem Bílkem, Nicolasem Hlavou, Filipem Kuťákem a Ondřejem Machalou.

Ke změně došlo také na střídačce. Trenér a sportovní manažer David Čermák zamířil do Českých Budějovic, jeho agendu převzal Jiří Burger, který bude nově spolupracovat s Otakarem Vejvodou mladším a Miroslavem Machem. Hierarchie hlavního trenéra a asistentů nicméně platit nebude, role mají rovnocenné.

„Věděl jsem, že se jednou vrátím, jen jsem nevěděl, kdy to bude. Těším se na novou výzvu,“ řekl člen slavné Blue line, který zavítal zpět do svého mateřského klubu po dlouhých šestadvaceti letech.

Rytíři zároveň oznámili blížící se konec rok a půl dlouhé rekonstrukce ČEZ stadionu, která vyšla město na zhruba 470 milionů korun. 138 milionů korun se Kladnu vrátí prostřednictvím státní dotace.

„Rád bych ocenil férový a profesionální přístup Národní sportovní agentury a poskytnutí dotace, který významně ulehčí městskému rozpočtu. Je správné, pokud podpora sportu neleží při absenci zájmu krajského úřadu jen na bedrech obcí nebo samotných klubů,“ prohlásil primátor Milan Volf.

„Jde sice o největší investici Kladna, ale je třeba zdůraznit, že stadion je významnou součástí města a jeho tradice. Sloužit tu bude nejen hokejistům na další desítky let. Těším se, až si vychutnáme první extraligový zápas v novém důstojném prostředí,“ dodal.

Kladno hraje první domácí utkání 16. září, do té doby musí být stadion připraven.

„Je pravda, že jsem se naposledy při prohlídce trochu zpotil. Zatím to vypadá jako staveniště,“ přiznal primátor města Milan Volf.

To Jágr je optimističtější.

„Chodím se na stadion dívat denně a mám ohromnou radost z toho, když porovnávám nový se starým stadionem. Všichni budou nadšení, je to ohromný rozdíl. Moc se těším, až si v něm zahrajeme,“ řekl.

Jeden z nejstarších hokejových stadionů v České republice má novou a vyšší střechu, novou vzduchotechniku či sedm skyboxů v nově vybudovaném třetím patře na jižní tribuně.