Jágr našel trenéra. Hokejové Kladno má převzít Otakar Vejvoda mladší

Kladno už v přípravě na novou sezonu začalo chodit společně na led, na stadionu nechybí ani 50letý Vejvoda. Tréninky nicméně probíhají za zavřenými dveřmi, a to do čtvrtka 4. srpna.

„Ten den představíme na tiskové konferenci hráčské posily i realizační tým, do té doby se k personálním změnám vyjadřovat nebudeme,“ uvedl ve středu mluvčí středočeského klubu Lukáš Jůdl.

Několik na sobě nezávislých zdrojů však redakci iDNES.cz informaci potvrdilo, Vejvoda má nahradit Davida Čermáka, který se stal v Budějovicích asistentem.

Do Česka se Vejvoda stěhuje ze severu Evropy, kde roky vedl hokejisty do 18 let v nejvyšší švédské soutěži. Měl pod sebou nejen švédské mladíky, ale také mnoho českých.

Ostatně jen v minulé sezoně nastoupilo za Vikings deset Čechů: bodování týmu vyhrál Sebastian Redlich (33 zápasů, 49 bodů), jako jedničce v bráně věřil Vejvoda Mariánu Münchovi.

Vejvoda přijal nabídku Jaromíra Jágra - nadále hrajícího majitele -, s nímž ho pojí od dětství pozitivní pouto, neboť vedle sebe hokejově vyrůstali. Přátelský vztah si zachovali i v dospělosti.

Vejvoda v 90. letech v Kladně i reprezentaci doplňoval Pavla Pateru s Martinem Procházkou, společně přispěli k zisku zlata na šampionátu ve Vídni v roce 1996. Vejvoda nastřádal v osmi zápasech sedm bodů. Svou hráčskou kariéru rozdělil mezi Kladno a švédské AIK.