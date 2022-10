Jágr připustil možnost, že už se na led nevrátí: Vůbec mě to netáhne zpátky

Padesátiletý majitel kladenského klubu to uvedl v rozhovoru s ČTK a deníkem Sport.

Jágr je neustále s týmem, při zápasech pomáhá trenérům v čele s Otakarem Vejvodou mladším ze střídačky, ale jeho návrat do sestavy v dohledu není. „To se určitě neblíží, vůbec. Abych byl upřímný, ani nemám chuť. Jedině kdyby se měl ještě konat Winter Classic, který jsem slíbil, tak bych se asi musel přinutit jít hrát. Jinak mě to vůbec netáhne zpátky,“ uvedl Jágr.

Zápasy pod širým nebem se měly hrát ve Špindlerově Mlýně a tváří akce, která byla dvakrát odložena kvůli pandemii koronaviru, je právě Jágr. Podle dosud posledních informací z poloviny února se měl celý projekt přesunout do Prahy s tím, že hrát se bude v prosinci.

Zatím však není nic potvrzené a Jágr i proto nevylučuje, že už nebude hrát. „Je to možný. Ale jak říkám, uvidím, jak to dopadne s Winter Classic. Třeba mě to nakopne, vážně nevím. Ale popravdě - momentálně nemám motivaci a nemám ani chuť. Musel bych toho hodně obětovat. Stravou, regenerací, tréninkem,“ prohlásil Jágr.

Olympijský šampion z Nagana a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu i mistrovství světa nastoupil naposledy 25. dubna v barážovém utkání s Jihlavou (6:3), po němž Středočeši slavili udržení mezi elitou. Za minulou sezonu odehrál Jágr 48 zápasů a připsal si v nich 21 bodů za osm branek a 13 asistencí.

Začátkem srpna Jágr přiznal, že se necítí připravený hrát a uvedl, že nemá čas se důkladně připravit. Tehdy však odhadoval, že do extraligy by znovu mohl naskočit v listopadu nebo v prosinci.