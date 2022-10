Co vrátí Jágra na led? Motivace je základ, kvůli ní jsem skončil, říká Hašek

V jeho vlasti se zase rozebírá, zda nejslavnější a nejskloňovanější sportovec od vzniku samostatného Česka po padesátce doputoval na samý konec své nevšední hokejové pouti.

„Motivace je to nejdůležitější. Když jsem skončil já, bylo to především kvůli ní,“ vzkazuje z penze legendární brankář Dominik Hašek (57). „Když to nejde, je to špatné. A když se nechce, je to v háji úplně.“